プロ3年目で11勝無敗、防御率1.82と飛躍を遂げているソフトバンク・前田悠伍投手。昨秋の左肘手術を経て開幕ローテーション入りこそ逃したが、一軍昇格後は白星を積み重ねてきた。その転機の一つとなったのが、大阪桐蔭高時代にバッテリーを組んだDeNA・松尾汐恩との対戦だった。「高校生の頃を思い出した」と投球の感覚を取り戻した左腕は、今永昇太や千賀滉大からの学びも力に変えながら成長を続けている。21歳が明かす、11勝無敗の現在地と「プロ野球で一番」への思いに迫った。（取材・文：灰原万由）

プロフィール：前田悠伍

滋賀県出身。大阪桐蔭高では1年時から公式戦に登板し、松尾汐恩らとともに全国の舞台を経験。2年春のセンバツでは全国制覇を果たすなど、世代を代表する左腕として活躍した。高校卒業後に福岡ソフトバンクホークスへ入団。プロ3年目の今季は、高校時代からの持ち味である制球力とゲームメーク能力を武器に、さらなる飛躍を目指す。

松尾汐恩との対戦で思い出した「高校時代のテンポ」

福岡ソフトバンクホークスの前田悠伍が、プロ3年目のシーズンで飛躍を遂げている。ここまで15試合に登板して11勝無敗、防御率1.82（8月28日終了時点）。昨年9月に左肘関節のクリーニング手術を受け、今春はキャンプA組でスタートしながら開幕ローテーション入りを逃した。シーズンのスタートこそ出遅れたが、4月下旬に一軍のマウンドへ上がると、5月10日のロッテ戦（みずほPayPay）で今季初勝利。そこから白星を積み重ねてきた。

「自分的には順調にきていますが、まだまだ細かいところは詰めないといけないと思っているので、満足せず、シーズン終盤も頑張っていけたらと思います」

11勝を挙げても、21歳の左腕に満足する様子はない。

一軍で登板を重ねる中、前田悠には投球の感覚が変わった一戦がある。

6月6日のDeNA戦（横浜）。打席に立ったのは、1学年上の松尾汐恩だった。

大阪桐蔭高では前田悠が1年生の頃からバッテリーを組み、明治神宮大会、センバツと全国の舞台をともに戦った先輩。高校時代の女房役と、今度はプロの舞台で対戦相手として向き合った。

「本当にまずは対戦を普通に楽しみにしていました」

試合前の練習でも言葉を交わし、登板翌日にも会話するなど、久しぶりの再会を楽しんだ。

そして、実際に打席で対峙したことで、自身の投球にも変化が生まれた。

「いざ対戦した時に、『なんかテンポ早かったな』『高校の頃はもっともっとガンガン、いいテンポで投げられてたな』っていうのを思い出して」

この日の初回は制球に苦しんだ。3四球を与え、押し出しで先制点を献上。それでも2回、先頭の松尾を遊ゴロに打ち取ると、そこから流れが変わった。

高校時代を思わせるテンポの良い投球を取り戻し、以降は打者12人を連続でアウト。5回1失点にまとめ、今季3勝目を手にした。

かつて自分の球を受けていた捕手との対戦が、忘れかけていた感覚を呼び戻した。

「高校生の頃を思い出した」伸び始めた投球回

[caption id="attachment_287283" align="alignnone" width="1200"] ソフトバンクの前田悠伍【写真：産経新聞社】[/caption]

松尾との対戦後も、前田悠の好投は続いた。

次戦の6月13日ヤクルト戦（みずほPayPay）では、自己最長となる7回を投げて3安打1失点。7月8日のオリックス戦（京セラD大阪）ではプロ最多の108球を投げて7回1失点、同19日のロッテ戦（ZOZOマリン）でも7回無失点と、長いイニングを任される機会が増えていった。

「高校生の頃を思い出したことでいい感覚が生まれて、そこからずっと調子がいいです。（松尾と）対戦できて本当によかったですし、あの一日はすごく収穫のある一日でした」

もちろん、松尾との対戦だけですべてが変わったわけではない。一軍で登板を重ねてきた経験も、確かな自信につながっている。

「最近は一軍でずっと投げているので、いい意味での慣れもあります。少しずつ長いイニングも投げられるようになっているんじゃないかなと思います」

得点圏被打率.104 ピンチで意識する「一つ上げる」

今季の前田悠を支えているのは、好調時の投球だけではない。

走者を背負っても簡単には崩れず、得点圏での被打率は.104にとどまっている（8月28日終了時点）。7月8日のオリックス戦も8安打を許しながら、失点はソロ本塁打による1点だけだった。

「ピンチだったら、やっぱり一つ（ギアを）上げないと打たれちゃいますし、よりコントロールミスをしないようにという意識は常にしています」

力任せにギアを上げるのではなく、苦しい場面ほど制球への意識を高める。

被安打を完全に防ぐことはできなくても、そこで連打や長打を許さず、失点を最小限にとどめる。それが今季11勝につながっている。

今永昇太、千賀滉大から学んだ「上で戦う基準」

[caption id="attachment_287282" align="alignnone" width="1200"] ソフトバンクの前田悠伍【写真：産経新聞社】[/caption]

飛躍の背景には、球界を代表する投手たちから吸収してきた学びもある。

プロ1年目を終えたオフには今永昇太、今春に向けては千賀滉大と自主トレを行った。

「メジャーで活躍されている方たちと練習させてもらって、一軍に行けていないとか、こんなところでつまずいている自分がめっちゃちっぽけだなって感じました。もっと意識高くやらないと上に行けない、天井に当たっちゃうなと思わせてもらいました」

学んだのは投球技術だけではない。

高校時代から憧れてきた今永からは、日常生活の細部まで吸収した。

「自主トレの時も一食でタンパク質40グラムぐらい取るようにしているとか、細かいところまでルーティーンを伺って、すごいなと。自分も真似してやっていこうと参考にさせてもらっています」

今季も連絡を取り合い、投球で疑問が生まれれば積極的に助言を求めている。

「自分の分からないことは聞いておかないともったいないなって思いますし、聞かないより聞く方がもちろん成長できると思うので、恐れずというか、思い切っていろいろなことを聞いていますね」

返ってきた答えをそのまま受け入れるのではなく、練習で試し、自分の感覚に合う形を探りながら投球へ落とし込んでいる。

一方、千賀からは長く投げ続けるための課題を突きつけられた。

「今のままじゃ、もっと大きい怪我をしてしまうと言っていただいたので、あまり肘に負担がかからないフォームづくりに2カ月間ぐらい取り組んできました」

昨秋に左肘を手術した前田悠にとって、故障を防ぎながら力を発揮できるフォームづくりは欠かせないテーマだ。

長いシーズンを一軍で戦うことで、登板後の過ごし方に対する意識も変わった。

「リカバリーの大切さを実感しましたし、あまり肘に負担がかからない投げ方というのは最近分かってきたので、これからも追い求めてやっていきたいです」

技術を高めるだけでなく、「投げ続けられる体」をつくる。その重要性を、プロ3年目で実感している。

[caption id="attachment_287281" align="alignnone" width="1200"] ソフトバンクの前田悠伍【写真：産経新聞社】[/caption]

「入ってくるまでに引き離したい」同世代への競争心

前田悠を動かしているのは、先輩投手への憧れだけではない。同世代の活躍にも強く刺激を受けている。

「プロだったらロッテの寺地（隆成）は今一軍にいますし。大学に行った選手も中央大の東恩納（蒼）であったり、早稲田大の髙橋（煌稀）、慶應大の林（純司）、そういった選手がもうすぐプロに入ってくる年なので、入ってくるまでに引き離しておきたい気持ちはすごくあります」

高校卒業後すぐにプロへ進んだ前田悠に対し、同学年の大学進学組もプロ入りを意識する時期が近づいている。その時までに、簡単には埋められない差をつくっておきたいという思いがある。

湖北ボーイズ時代にバッテリーを組んだ慶應大・林とは、進路が分かれた今も頻繁に連絡を取り合っている。

「『絶対に打ったるわ』って言われたりもします。大学ジャパンにも選ばれていたり、リーグ戦でもすごい活躍しているので、僕も負けないように頑張りたい」

大学日本代表入りが決まれば祝福し、国際大会で優勝すれば「おめでとう」と連絡する。一方で、出場機会が少なかったと聞けば「まだまだやな」と軽口もたたく。

中学時代に同じユニホームで戦った仲間は、今も前田悠にとって身近なライバルだ。

11勝無敗でも「最小失点」にこだわる

[caption id="attachment_287284" align="alignnone" width="1200"] ソフトバンクの前田悠伍【写真：産経新聞社】[/caption]

11勝無敗という数字は、好投だけで積み重ねられたものではない。

5月24日の日本ハム戦（みずほPayPay）では、初回に満塁本塁打を浴びて4失点。それでも打線が2回に追いつき、3回にチームが勝ち越したことで黒星はつかなかった。8月20日の日本ハム戦（エスコンF）でも5回3失点で降板。チームはその後4点差をつけられたが、8回に栗原陵矢の満塁本塁打で同点に追いつき、再び敗戦を免れた。

「野手の方のおかげもあります」

味方への感謝を口にする一方で、自らが勝利に近づくために重視する部分は明確だ。

「あとはやっぱ最小失点で抑えられるかどうか、一番重視しています。最小失点で抑えたら、負ける確率は少なくなるので」

11勝0敗という勝敗だけを見れば順風満帆にも映る。だが、その中には打線に救われた登板もあり、本人もそれを理解している。だからこそ、目を向けるのは勝利数ではなく、自分でコントロールできる「失点をどこまで減らせるか」だ。

新人王も視野に入るシーズンを送りながら、前田悠が目指す場所はもっと高い。「対策を練られても、打たれないようにレベルアップをしたい」と、日々の練習や登板へ向けた準備を欠かさず、さらなる成長を求めている。

「やっぱりまずはプロ野球の中で一番になることが理想ですし、そうしたら自然と憧れてもらえる存在になると思うので」

高校時代の女房役との対戦で、忘れかけていた投球のテンポを思い出した。今永や千賀から学び、故障を防ぎながら投げ続ける方法を探り、同世代の選手たちには「引き離したい」と競争心を燃やす。

プロ野球界で一番の投手になる――。21歳の左腕が描く理想を現実に変える戦いは、まだ始まったばかりだ。

（取材・文：灰原万由）

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