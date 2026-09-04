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大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、右肘炎症により負傷者リスト（IL）に入っていたダルトン・ラッシング捕手がメジャーに復帰した。同日の試合ではさっそく代打起用されたが、本人は守備復帰にも自信を持っているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ラッシングは首痛で離脱したウィル・スミス捕手の穴埋めに奮闘していた中、右肘の故障により自身も離脱。その後、右肘内側側副靭帯の軽度断裂が判明したこともあり、今季中の守備復帰は難しいのではという見方が多数だ。



そのラッシングについて、同メディアは「彼は靱帯を断裂したにもかかわらず、捕手としての復帰に向けても取り組んでいると明かした。火曜日の試合前に報道陣に対し、再び捕手として守れるよう取り組んでいること、既に90～100フィートの距離で送球も行っていることなどを語った。故障からの回復が大きく進んでいることを示すものだ」と言及。



合わせて、「送球に関しては、指示されたことに『分かりました』と答えて、その通りにやっているという感じだ。でも、肘がどんな状態なのかをできる限り正直に伝えるのは僕の役目で、それによって次にどう進めていくのかが決まる。ペースを上げるのか、それとも落とすのか。今はただ、このチームの力になれる機会があることに感謝している」といる本人のコメントを伝えている。











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