【楽天】今季13打数ノーヒット…大卒2年目の“若手外野手”を登録抹消、プロ…









東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



3日のプロ野球公示で、東北楽天ゴールデンイーグルスは吉納翼外野手を一軍登録から抹消した。







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吉納は8月25日に今季初めて一軍へ昇格。二軍では53試合に出場し、打率.232、8本塁打、29打点、OPS.774を記録していた。



昇格当日のオリックス・バファローズ戦から一軍戦に出場したが、4試合で13打数無安打、8三振、2四球。打率.000、出塁率.133、OPS.133と結果を残せなかった。



前日2日のオリックス戦には「7番・右翼」で先発出場。3打席に立ったものの、2三振と捕邪飛に倒れ、3打数無安打で途中交代していた。



愛知県出身の吉納は東邦高、早稲田大を経て、2024年ドラフト5位で楽天に入団した右投げ左打ちの外野手。パンチ力のある打撃に加え、右翼守備では強肩も武器としている。



ルーキーイヤーの昨季は一軍で2試合に出場し、3打数無安打だった。



今季も一軍初安打は生まれず、通算成績は6試合で16打数無安打。プロ初安打は次回の昇格以降へ持ち越しとなった。



規定により、吉納は13日以降に再び出場選手登録が可能となる。













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