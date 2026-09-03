今日の運勢 9月4日（金）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月4日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月4日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？人との関わりの中から、思いがけない気づきや新しい可能性が見えてきそう。今日は一人で答えを出すより、誰かの意見を聞くことで視野が広がります。柔軟に受け取り、必要なものだけを選んで。信頼できる人と深い話をしてみましょう。突然ひらめいたことが、これからの人生を変えるヒントになるかも。月と天王星の刺激で、いつもの考え方から抜け出せる日です。「なぜか気になる」を無視しないで。今日は新しい情報を一つ取り入れ、思いついたことをメモしておきましょう。頭の回転が速く、必要な情報をキャッチしやすい日。思い込みを一度外してみると、意外な解決策が見つかりそうです。ただし、焦って全部を決めなくてもOK。今日は気になることを一つ深掘りして、頭の中を整理してみましょう。見えなかったことが少しずつ言葉になり、自分の本音を理解できそう。人の期待に合わせるより、「私はどう感じている？」を大切にしましょう。曖昧だった問題にも答えが見えてくるでしょう。今日は今感じている自分の気持ちをいくつか書き出して可視化してみましょう。自分の価値や才能について、改めて気づくことがありそう。誰かからの評価を待つより、自分で「これは得意」と認めることが力になります。今日は過去の実績やできたことを振り返ってみて。夜は自分を褒める言葉を3つ書きましょう。「もっと遠くへ行きたい」という気持ちが強くなりそうですが、今日は勢いだけで動かず、情報を集めることが大切。今後の方向性を考える材料が見つかるでしょう。今日は興味のあるテーマを調べてみて。今夜は明日の行動を一つ決めましょう。やりたいことと、やらなければならないことの間で葛藤しやすい日。焦って全部を片づけようとせず、今の自分に必要なものから優先して。人のペースに合わせなくて大丈夫です。今日は「今やらなくていい」ことはやらずに、夜は早めに休んで。周囲の変化に振り回されそうになったら、自分のペースを取り戻すことを優先して。急いで答えを出すより、安心できる環境を整えることで判断力が戻ります。今日は無理な予定を一つ減らして。好きな飲み物を飲んでゆっくり過ごしましょう。人との距離感や仕事の進め方に、少し違和感を抱くかもしれません。でも、その違和感は改善のヒント。無理に合わせるのではなく、自分にとって心地よい方法を探してみましょう。今後に向けてやり方を変えてみるために、今日はお風呂にゆっくり入る時間を作りましょう。責任感が強くなり、自分だけで何とかしようとしやすい日。頑張ることは大切ですが、抱え込みすぎると判断を誤ることも。人に任せられることは手放してOK。今日は仕事や予定を一つ整理して、頭を空っぽにする時間を作ると何かいいことを思いつくでしょう。周囲の変化が早く感じられ、気持ちが落ち着きにくいかも。今すぐ結論を出さなくても大丈夫です。変化を拒むより、まず状況を観察することで必要なものが見えてきます。今日は大きな決断を急がず、安心できる空間でゆっくり過ごしましょう。感情が強く動きやすく、思い通りに進まないことにイライラしやすい日。無理に突破しようとすると疲れてしまうので、今日は「戦わない」選択も大切です。まず身体と心を休ませて。夜はスマホを早めに置き、深く呼吸して眠りましょう。今日は月と天王星が重なる日です。新しい気づきや心変わりがありそうなので、ゆっくりする時間を大事にしてみてください。節目である秋分に向けて何かヒントが降りてきそう！ワンポイントアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai