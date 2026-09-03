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ロサンゼルス・ドジャースのミゲル・ロハスが2日（日本時間3日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたセントルイス・カージナルス戦に「5番・二塁」で先発出場。先発した山本由伸投手を助ける好守備をみせた。



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ドジャースが3-0とリードして迎えた4回1死走者なし。カージナルスのイバン・ヘレラが放った打球が二遊間方向に飛んだ。



二塁を守っていたロハスは素早く反応すると、遊撃側へ走って二塁ベースを越え、打球に追いついた。深い位置で捕球してすぐさま一塁へ送球。際どいタイミングながら、ヘレラをアウトに仕留めた。



安打になってもおかしくない打球をベテラン内野手が好守で処理。マウンド上の山本も思わず驚いた表情を見せた。



37歳のロハスは、本職の遊撃だけでなく二塁や三塁も守れるユーティリティープレーヤー。今季は89試合に出場し、失策はわずか1と、堅実な守備でチームを支えている。



山本はロハスら味方の好守にも助けられ、5回までカージナルス打線を無安打に封じた。3回に四球を与えたものの、直後に併殺打で走者を消し、5回終了まで打者15人から7三振を奪う快投を続けていた。



しかし、6回先頭のホセ・フェルミンに右前打を許し、無安打投球は途切れた。1死一塁からトーマス・サジェシに中越えの2ランを浴び、この試合初失点。7回にはジョーダン・ウォーカーの二塁打に続き、レオナルド・ベルナルにメジャー初本塁打となる2ランを許した。



山本は7回を投げて5安打4失点、8奪三振、2四球で降板し、勝敗はつかなかった。オールスター後は8試合に先発し、防御率2.32と安定した投球を続けている。



試合はドジャースが初回、大谷翔平の四球とトミー・エドマンの死球でつくった1死一、二塁から、フレディ・フリーマンが16号3ランを放って先制。6回に2点を返されたが、その裏にムーキー・ベッツの17号2ランが飛び出し、5-2とリードを広げた。



カージナルスは7回にベルナルの2ランで1点差に迫ると、8回にはアレク・バールソンの犠飛で同点。延長10回にはサジェシの適時内野安打とジョシュア・バエスの2点適時二塁打で3点を勝ち越した。



ドジャースは10回裏にエドマンの内野ゴロで1点を返したが、反撃もここまで。6-8で敗れ、今季成績は82勝57敗となった。

































【動画】山本もこの表情！ロハスのアクロバティックなプレーがこちら

MLBの公式Xより













Miguel Rojas ranged over past second base to make a great play 😮



Yoshinobu Yamamoto could hardly believe it

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【了】