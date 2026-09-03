







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはシーズン中盤ごろから、打線は今一つ機能していない状況が続いている。その影響もあり8月は月間負け越しも喫しているが、デーブ・ロバーツ監督はポストシーズンまでの改善は急務と危機感を抱いているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「打線がポストシーズンで大きな力を発揮するためには、長く続いている不振から抜け出す方法を見つけなければならない。7月1日以降、チームは51試合で209得点にとどまっているが、これはMLBで最少となっている。特に8月は苦戦し、1試合平均わずか3.85得点、チームOPSも.689だった」と現状に言及。



合わせて、「私は今回のポストシーズンでは打線にチームを引っ張ってもらいたい。もちろん、ポストシーズンでは打つことがより難しくなるし、それはみんな分かっている。だが、『XやYが振るわなかったにもかかわらず勝った』というような感覚にはなりたくない。今回の場合、それが打線なんだ」という同監督のコメントを伝えている。



9月初戦となった日本時間2日の試合では、投手陣が13失点を喫する傍ら、打線は8得点を記録している。この調子を上手く維持していけるかも今後のポイントになりそうだ。











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