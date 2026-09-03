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3日のプロ野球公示で、阪神タイガースは西勇輝投手を一軍登録から抹消した。



西は2008年ドラフト3位で菰野高からオリックス・バファローズに入団し、2019年から阪神でプレーするプロ18年目右腕。



阪神移籍後も先発陣の一角として登板を重ね、2024年には21試合に登板して6勝7敗、防御率2.24をマーク。しかし、昨季は1試合の登板にとどまり、今季は再び一軍の先発マウンドで結果を残すことが期待されていた。



今季はここまで8試合に登板し、3勝4敗、防御率3.29を記録。前日の東京ヤクルトスワローズ戦では先発するも、初回に1点を失うと、2回には2死満塁から西村瑠伊斗選手に走者一掃の適時二塁打を許して3失点。



4回途中で降板し、3回1/3を投げて4失点で今季4敗目。この日の登板で今季限りでの引退を発表したヤクルト・石川雅規に並ぶ306試合連続先発登板となったが、勝利で飾ることはできなかった。



通算127勝を誇る実績十分の右腕。シーズン終盤で再び必要とされる場面に備え、まずはファームで投球内容を整え直したいところだ。









































【動画】石川雅規に並んだが…西勇輝、痛恨のタイムリー被弾



DAZNベースボールの公式Xより













躍進中の22歳



インハイを弾き返した

西村瑠伊斗 タイムリー2ベース



⚾️ヤクルト×阪神

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【了】