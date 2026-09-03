







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの福永裕基が2日、本拠地バンテリンドームで行われた広島東洋カープ戦に「6番・二塁」で先発出場。7回に逆転の2点適時三塁打を放つなど、4打数3安打3打点の活躍でチームを勝利へ導いた。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］







中日が3-4と1点を追う7回2死一、二塁。福永は広島の3番手・ターノックと対戦。福永は5球目の外角に来た156キロ直球を振り抜き、打球を右翼線へ運んだ。



ボールが外野を転がる間に二塁走者の村松開人に続き、一塁走者の石川昂弥も生還。福永も一気に三塁へ到達し、試合をひっくり返す2点適時三塁打となった。



勝負どころで期待に応えた福永は、三塁上で右拳を突き上げて喜びを表現。ベンチも総立ちとなり、本拠地は大きな歓声に包まれた。



福永はこの打席を迎える前にも快音を響かせていた。4回の第2打席で左前打を放つと、2-4で迎えた6回の第3打席では、広島2番手・岡本駿から右翼スタンドへ今季6号ソロ。反撃の一発で点差を1点に縮め、7回には逆転打を記録した。



この日の福永は4打数3安打3打点。二塁打が出ればサイクル安打という内容で、打率も.286まで上昇した。今季6号は自己最多だった2024年の本塁打数に並ぶ一発となり、長打力でも存在感を示している。



試合は初回、広島が坂倉将吾の適時二塁打で先制。中日は2回にジェイソン・ボスラーの8号ソロで追いついたが、5回に佐藤啓介の3ランを浴びて1-4と勝ち越された。



それでも中日はその裏に1点を返すと、6回に福永のソロで1点差。7回には村松開人の内野安打と石川昂弥の死球でつくった好機から、福永の2点適時三塁打で逆転に成功した。



投手陣は8回を吉田聖弥、9回を松山晋也が無失点でつなぎ、中日が5-4で勝利して連敗を5でストップ。福永が一発と逆転打を含む猛打賞で、チームに6試合ぶりの白星をもたらした。































【動画】みなぎる勝負強さ、福永裕基の逆転タイムリーがこれだ

DAZNベースボールのXより













『決めてくれ』



最高の結果で応えた

福永裕基 今度は逆転タイムリー



⚾️中日×広島

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】