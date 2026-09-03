







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽内野手が2日、京セラドーム大阪で行われた読売ジャイアンツ戦の延長10回に代打で出場。2死満塁の好機で勝ち越しの適時打を放ち、チームを2-1の勝利へ導いた。



1-1の同点で迎えた延長10回、DeNAは1死から宮﨑敏郎が中前打で出塁。代走・神里和毅を置き、続く蝦名達夫もヒットエンドランで右前打を放ち、一、三塁と好機を広げた。



続く林琢真が敬遠されて1死満塁となったが、、戸柱恭孝は右飛に倒れて走者も動けず、2死まで追い込まれた。ここで投手のショーン・レイノルズに代わって打席へ送られたのが、ドラフト3位ルーキーの宮下だった。



相手はこの回から登板した巨人の6番手・赤星優志。カウント2-2と追い込まれた宮下は、6球目の低めへ落ちてくるカーブに食らいついた。



コンパクトにバットを出すと、打球は一、二塁間を抜けて右前へ。三塁走者の神里が生還し、勝ち越しの適時打となった。



重圧がかかる場面で結果を残した22歳は一塁上で笑顔を見せ、ルーキーの一打にDeNAベンチも大きく盛り上がった。



宮下は北海高から東洋大を経て、2025年ドラフト3位でDeNAに入団した右投右打の内野手。ルーキーイヤーから一軍で出場機会をつかみ、この試合を終えた時点で62試合に出場して打率.253、7本塁打、23打点を記録している。



得点圏打率は.333。8月1日の巨人戦ではプロ初本塁打となる満塁弾を放ち、この日も与えられた一度の打席を生かして勝負強さを証明した。



この試合は両先発が好投し、5回まで両チーム無得点。巨人は6回、石塚裕惺の右前打と浦田俊輔の犠打で2死二塁とすると、松本剛の左前適時打で先制した。



DeNAは1点を追う8回、2死から蝦名が死球、林が右前打で出塁。代打・筒香嘉智が中前適時打を放ち、試合を振り出しに戻した。



そのまま延長戦に突入すると、10回に宮下の適時打で勝ち越し。最後は中川虎大と岩田将貴がリードを守り、岩田がプロ初セーブを挙げた。DeNAが2-1で接戦を制し、巨人との2連戦を1勝1敗で終えた。































【動画】これを打つ！？宮下の勝ち越しタイムリー

DAZNベースボールの公式Xより













笑顔のルーキー



代打で勝負強さを発揮

宮下朝陽 勝ち越しタイムリー



⚾️巨人×DeNA

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【了】