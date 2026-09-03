千葉ロッテマリーンズは明日4日12時00分より、マリーンズオンラインストアにて益田直也投手の通算800試合登板記念グッズの販売を開始することを発表した。

益田直也投手は8月26日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で8回に5番手として登板し、プロ野球史上9人目の通算800試合登板を記録。

今回販売される記念グッズは、直筆サイン入りボールやパネルの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計24商品のラインナップとなる。

益田直也投手は、「800試合という数字をこのチームで刻めたことを本当に嬉しく思います。良い時も苦しい時も、マウンドに送り出してくれた方々とファンの皆さんに感謝です。ぜひ記念グッズを身につけていただき、これからも一緒に戦ってください！」とコメント。

記念グッズの商品一例は次の通り。

＜益田直也投手 通算800試合登板記念グッズ 商品一例＞

・直筆サイン入りフォトパネル(51セット限定、証明書付き)：35,000円

・直筆サイン入りボール(背面デザインアクリルケース付き) (9個限定、証明書付き)：50,000円

・Tシャツ(デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ、サイズ：S、M、L、XL)：3,800円

・フェイスタオル(デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ)：2,000円※全て税込み。

受注販売はマリーンズオンラインストアにて明日9月4日12時00分～9月13日23時59分まで行います。

※グッズの詳細はマリーンズオンラインストアでご確認ください。

【拡大写真】益田直也投手の通算800試合登板記念グッズの一例(※写真はフェイスタオル)

[caption id="attachment_287697" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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