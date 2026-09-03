







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石橋康太捕手が2日、ナゴヤ球場で行われた福岡ソフトバンクホークスとのファーム交流戦に「3番・捕手」で先発出場。3回の第2打席で、今季8号となるソロ本塁打を放った。







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中日が2-0とリードして迎えた3回裏、先頭打者として石橋が打席に入った。ソフトバンク先発の大関友久に対し、カウント1-2と追い込まれながらも、4球目のフォークを力強く振り抜いた。



鋭い打球が低い弾道で左翼方向へ一直線に伸び、そのままフェンスを越えるソロ本塁打となった。石橋の一発で中日はリードを3点に拡大。目の覚めるような弾丸アーチで、石橋が長打力を見せつけた。



石橋は8月26日の巨人戦でも本塁打を記録しており、8月以降では4本目のアーチ。打撃で結果を残し、一軍昇格へ向けてアピールを続けている。



この日は4打数1安打、1本塁打、1打点、1得点。今季のファーム成績を54試合出場、打率.269、8本塁打、25打点とした。出塁率.387、長打率.555を記録し、OPSは.942に達している。



一軍では今季4試合の出場で3打数無安打にとどまっているが、ファームでは安定して高い打撃成績を維持している。捕手としての役割をこなしながら、打線の中軸を担える攻撃力は大きな魅力だ。



試合は中日が2回、尾田剛樹の適時二塁打などで2点を先制。3回には石橋の8号ソロを皮切りに、森駿太と尾田の犠飛、三上愛介の適時二塁打で一挙4点を加えた。



ソフトバンクは4回に石塚綜一郎の7号ソロ、6回に山川穂高の12号2ランで追い上げたが、中日の救援陣が7回以降を無失点に抑えた。



中日が6-3で逃げ切り、白星をつかんだ。































【動画】ファームでのOPSは.900超、石橋康太の今季8号がこれだ

DAZNベースボールのXより













打撃でアピールを続ける



ファームでのOPSは.900超

石橋康太 ファーム第8号ホームラン



⚾️中日×ソフトバンク（ファーム）

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【了】