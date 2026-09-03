ロッテは3日、9月4日12時00分からマリーンズオンラインストアで益田直也投手の通算800試合登板記念グッズの販売を開始すると発表した。

益田は8月26日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で8回に5番手として登板し、プロ野球史上9人目の通算800試合登板を記録した。

今回販売される記念グッズは、直筆サイン入りボールやパネルの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計24商品のラインナップ。

受注販売はマリーンズオンラインストアで明日9月4日12時00分～9月13日23時59分まで行う。

▼ 益田直也投手 コメント

「800試合という数字をこのチームで刻めたことを本当に嬉しく思います。良い時も苦しい時も、マウンドに送り出してくれた方々とファンの皆さんに感謝です。ぜひ記念グッズを身につけていただき、これからも一緒に戦ってください！」

▼ 益田直也投手 通算800試合登板記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトパネル（51セット限定、証明書付き）：35,000円

・直筆サイン入りボール（背面デザインアクリルケース付き）（9個限定、証明書付き）：50,000円

・Tシャツ（デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・フェイスタオル（デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ）：2,000円

※全て税込み

※グッズの詳細はマリーンズオンラインストアにて