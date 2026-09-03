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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は2日（日本時間3日）、本拠地で行われたセントルイス・カージナルス戦に「3番・遊撃」でスタメン出場。6回に今季17号となる2ラン本塁打を放った。



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ドジャースは初回、フレディ・フリーマンの16号3ランで先制。先発の山本由伸が5回まで無失点に抑えていたが、6回にトーマス・サジェシの2ランを浴び、3-2と1点差に迫られた。



その裏、ドジャースはトミー・エドマンを一塁に置いてベッツが打席へ。ジョージ・ソリアーノの3球目を捉えると、左中間スタンドへ飛び込む今季17号となる2ランとなった。



ベッツは前日の同カードでも2本の二塁打を放ち、4打点をマーク。直近10試合では12安打を記録するなど、状態を上げている。



この日も本塁打を含む複数安打を記録し、これで9試合連続安打。シーズン終盤に向けて存在感を高めている。































【動画】変化球を完璧に！ベッツの17号ホームラン

MLBの公式Xより













Mookie Betts adds on to the lead ☄️

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【了】