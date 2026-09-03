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ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は2日（日本時間3日）、本拠地で行われたセントルイス・カージナルス戦に出場。初回に今季16号となる3ラン本塁打を放った。
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初回、ドジャースは1番・大谷翔平、2番のトミー・エドマンが四球で出塁。その後1死一、二塁となったところで4番・フレディ・フリーマンが打席に立った。
相手先発のブライセン・マウツが投じたストレートを振り抜くと、打球はバックスクリーン横の観客席に着弾。ドジャースの先発・山本由伸を援護する先制の3ラン本塁打となった。
フリーマンは今季も打線の中心としてプレー。試合前まで打率.303、15本塁打、63打点、OPS.837をマークしており、この一発で本塁打数を「16」に伸ばした。
36歳となった今季も安定した打撃を続けるフリーマン。山本を援護する豪快な3ランで存在感を示した。
【動画】ここまで飛んだ！フリーマンの先制16号本塁打
MLBの公式Xより
Freddie Freeman sends a 3-run dinger into the seats 💪— MLB (@MLB)
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