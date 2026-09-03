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アトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.が2日（日本時間3日）、ナショナルズ・パークで行われたワシントン・ナショナルズ戦に「2番・右翼」で先発出場。7回の第4打席で通算200号となる3ラン本塁打を放ち、MLB史上最速で「200本塁打・200盗塁」を達成した。



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ブレーブスが3-0とリードして迎えた7回1死一、二塁。アクーニャJr.は、ナショナルズ3番手のマックス・クラニックが投じた初球、高めのシンカーを振り抜いた。



高々と舞い上がった打球は左中間方向へ伸び、そのままスタンドに飛び込む豪快な3ラン。主砲の一発でブレーブスがリードを6点に広げた。



この本塁打がアクーニャJr.にとって今季14号となり、メジャー通算200号にも到達。すでに通算225盗塁を記録しているため、史上最速となる通算904試合目での「200本塁打・200盗塁」到達となった。



これまでの最速記録は、アルフォンソ・ソリアーノ氏が記録した929試合。アクーニャJr.は、その記録を25試合上回った。



エリック・デービス氏の1053試合、ボビー・ボンズ氏の1065試合なども大幅に更新しており、歴史的なスピードで大台に到達したことになる。



この日は本塁打を放つ前にも2本の安打を記録。6回には二盗を成功させ、今季20盗塁、通算225盗塁とした。最終的に5打数3安打、1本塁打、3打点、1盗塁と、節目の試合で打撃と走塁の両面から存在感を発揮した。



試合は両チーム無得点で迎えた6回、ショーン・マーフィーの3号3ランでブレーブスが先制。7回にはアクーニャJr.の通算200号3ラン、8回にはオースティン・ライリーの2点適時打が飛び出した。



投手陣もナショナルズ打線をわずか2安打に封じ、ブレーブスが9-0で快勝。連敗を2で止め、今季の成績を83勝57敗とした。

































【動画】通算904試合で『200-200』を達成、アクーニャJrの14号3ラン

MLBの公式Xより













🎉ロナルド・アクーニャJrの快挙🎉

史上最速の200本塁打-200盗塁達成！



通算200号となる3ランホームラン

すでに通算225盗塁を達成しており

通算904試合で『200-200』を達成🔥



👉前記録保持者 アルフォンソ・ソリアーノを

25試合上回るペースでMLB史上最速を更新しました！

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【了】