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読売ジャイアンツの浦田俊輔が2日、京セラドーム大阪で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・二塁」で先発出場。8回の守備で鮮やかなランニングスローを披露し、球場を沸かせた。







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巨人が1-0とリードして迎えた8回表、マウンドには4番手の田中瑛斗が上がった。先頭のヘラル・エンカーナシオンを１球で二飛に打ち取り、一死走者なしで宮﨑敏郎を迎えた。



4球目のシュートを宮﨑が捉えると、打球は二塁手の前方へ転がるゴロとなった。浦田は素早く前進して打球に追いつくと、スピードを落とさずに捕球。そのまま流れるような動きで右腕を振り、ランニングスローで一塁へ送球した。



難しい体勢からの送球となったが、ボールは正確に一塁手のミットへ収まり、宮﨑をアウトに仕留めた。



打球に対する一歩目の速さに加え、捕球から送球までの無駄のない動きが光ったプレー。俊足を武器とする浦田だが、自慢のスピードは走塁だけでなく守備でも発揮されている。



プロ2年目の今季は開幕から出場機会を増やし、リードオフマンとして存在感を示してきた。



この試合を終えた時点で109試合に出場し、打率.281、108安打、27打点、33盗塁を記録。昨季は22試合の出場にとどまったが、今季は攻守にわたる活躍でレギュラーの座をつかんでいる。



この日の打席では3打数無安打に終わったものの、6回一死一塁ではセーフティバントからの犠打を成功。走者を得点圏へ進め、続く松本剛の左前適時打による先制点につなげた。



試合は巨人が6回、松本の適時打で先制したが、DeNAは8回二死一、二塁から代打・筒香嘉智の中前適時打で同点。延長10回には二死満塁から代打・宮下朝陽が決勝の右前適時打を放ち、DeNAが2-1で競り勝った。



巨人は先発の西舘勇陽が6回無失点、10奪三振と好投したものの、リードを守り切れなかった。





























【動画】上手すぎる！浦田俊輔、前進からのランニングスロー



DAZNベースボールのXより





鮮やか



完全にレギュラー定着

浦田俊輔 前進からのランニングスロー



⚾️巨人×DeNA

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【了】