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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右手中指のマメによって15日間の負傷者リスト（IL）に入っているが、今季中の復帰に支障はないとみられている。一方で、復帰後に先発ローテーションへ戻るか、それとも早い段階でブルペンへ回るかは離脱期間次第となる可能性がある。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イバラ記者が報じた。



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ドジャースは、マメを悪化させるリスクを避けるため、佐々木の復帰を急がせる考えはない。そのため、現時点では具体的な離脱期間も定まっていない。



佐々木が復帰した後に考えられるのは、ブルペンへの配置転換だ。ポストシーズンでは以前から救援での起用が想定されており、10月を前に早めにブルペンの役割へ慣れさせることにも一定のメリットがある。



佐々木は昨季も、3Aでのリハビリ期間を経て、レギュラーシーズン終盤にメジャーで2試合の救援登板を経験した。今回も同様に、 ポストシーズンを見据えた役割変更が検討されるかもしれない。



その中でデーブ・ロバーツ監督は「彼がいつ復帰するか次第だ。今後2週間のスケジュールや休養日、先発投手の状況などは分からないが、他の投手を休ませるために彼をローテーションに起用することにも価値がある。現時点では、その点について答えるのは難しい」と明かした。



調子を上げてきた中での佐々木の離脱はドジャースにとって痛手となる。一方でタイラー・グラスノー投手らの復帰もあるため、IL入りの間から佐々木はブルペンでの復帰を見据えた調整を進めるのが得策なのかもしれない。











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