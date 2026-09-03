







中日ドラゴンズは8月を13勝13敗で終えた。5連勝を2度記録しながら、そのたびに連敗を喫し、結局は借金18のまま9月へ。今季は8月終了時点で34度の逆転負けを喫するなど、「勝てる試合」を勝ちきれない戦いが続いている。なぜ勝負所でもうひと押しできないのか。横浜DeNAベイスターズ戦で浮かび上がった課題から、2027年へ向けたドラゴンズの現在地を考える。（文・チャッピー加藤）





34度の逆転負け…「勝てる試合」を勝ちきれないドラゴンズ

[caption id="attachment_287577" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズナイン【写真：産経新聞社】[/caption]











レギュラーシーズンもいよいよ残すところ1ヵ月少々。ドラゴンズは8月を13勝13敗の五分で終えた。出だしが6勝1敗で、5連勝を2回も記録したのに勝ち越せなかったのは、連勝が止まると必ずバタバタ負けて“行って来い”になったからだ。最初の5連勝（8/4〜8）が止まった後の10試合は2勝8敗。この間、3連敗（8/12〜14）と4連敗（8/16〜20）を喫している。



4連敗の後、2度目の5連勝（8/21〜26）をマークしてAクラスが見えて来たかと思いきや、そこからまた4連敗（8/27〜30）で8月終了。7月に次ぐ2ヵ月連続勝ち越しが幻に終わったどころか、単独最下位に逆戻りしてしまった。8月は、ファンをぬか喜びさせてばかりの今季を象徴する月だったと思う。8月頭にあった借金「18」は減ることなく、そのまま9月に持ち越されることになった。



8月の戦いを見ていて感じたのは「勝てる試合を勝ちきれないもどかしさ」だ。特に、最後の4連敗はすべて惜敗。金丸夢斗（7回2失点）、髙橋宏斗（7回1失点）、カイル・マラー（6回1失点）、柳裕也（6回2失点）と先発投手は全員QS（6回以上を投げて自責点3以内）の好投を見せたにもかかわらず、試合は全部負けた。しかも逆転負けが3つに、0-1負けだ。SNSで「9連勝できただろ！」と怒っているファンも多かった。気持ちはよくわかる。



今季、8月終了時点でドラゴンズは34回も「逆転負け」を食らっている。8月までの負け数は「69」なので、つまり半分近くは「リードしていたのに、ひっくり返されて負けた」わけだ。



空しい計算だが、もしこの34敗のうち半分でも逃げ切りに成功していれば、9月2日終了時点の「52勝70敗1分」（借金18）は「69勝53敗1分」（貯金16）に変わり、阪神タイガース・読売ジャイアンツと優勝争いを繰り広げていたことになる。嗚呼……。



今季、逆転負けが異常に多い理由は明白で「追加点を取れない」ことと「継投に失敗している」からだが、私がもう一つ感じるのは「勝利への執念の差」だ。もちろん、選手がみんな必死で戦っているのはわかっている。だが勝負所でドラゴンズナインはなぜか淡泊になってしまう。もうひと押し、がないのだ。



象徴的だったのが、8月30日の横浜DeNAベイスターズ戦だ。





二盗→三盗、そして“つなぎの一打” 三森大貴に見えた勝利への執念

[caption id="attachment_287579" align="alignnone" width="1200"] 三盗に成功したDeNA・三森大貴【写真：産経新聞社】[/caption]











このDeNAとの3連戦、28日の初戦は髙橋宏斗が7回途中までパーフェクトピッチングを演じながら、8回に指がつるアクシデントで降板し、リリーフ陣が打たれ2-4でまさかの逆転負け。29日の第2戦はマラーが6回1失点の好投を見せたが、打線がDeNA先発・平良拳太郎を打てず0-1で惜敗。8月最後の試合でもある30日の第3戦は、絶対に勝たねばならない試合だった。



この試合、先発・柳は初回に明治大学の同期生・佐野恵太に先制弾を浴びるなど序盤に2点を許したが、その後は追加点を許さなかった。一方、ドラゴンズ打線は3回に福永裕基のタイムリー二塁打で反撃。5回に上林誠知の同点タイムリーと細川成也の犠飛で3-2と逆転。7回は2番手・橋本侑樹が無失点で抑え、ドラゴンズ1点リードのまま8回裏を迎えた。



ここでドラゴンズベンチは、3番手・吉田聖弥をマウンドへ。この回先頭は4番・筒香嘉智。吉田は筒香を0-2と追い込んだが、そこからボールを見極められ、四球で出塁を許してしまう。ここで相川亮二監督は、代走に三森大貴を送った。三森は初球から二盗を試みて成功。さらに三盗も決めてしまった。これで筒香の四球は「三塁打」に等しくなった。



三森は昨季、常勝軍団・福岡ソフトバンクホークスからトレードでDeNAに移籍してきた選手だ。勝つためには何をすべきかをよく知っていて、あの二盗→三盗は「この試合、何としても勝つ！」という執念を感じた。三森が三塁に進んだことで、ドラゴンズベンチは2死後、2度の申告敬遠を選択することになる。吉田は満塁のピンチを何とか無失点でしのいだが、この敬遠2つのおかげで、9回、DeNAは上位打線から攻撃を始めることができた。



9回裏、ドラゴンズは守護神・松山晋也が登板。先頭の1番・度会隆輝に内野安打で出塁を許し、2番・牧秀悟をファウルフライに打ち取ったが、3番・佐野に四球を与え、1死一、二塁のピンチを招いた。ここで本来は4番・筒香だが、さきほど代走を務めた三森がそのまま打席へ。三森はカウント1-2と追い込まれながら、松山のフォークをとらえ、センター前へ運んだ。



私はこの三森の「つなぎの一打」がDeNAの勝因だったと思う。8回に2度盗塁を成功させながら、同点のホームを踏めなかった悔しさがバットにこもっていた。その思いは、後続の打者にも伝わる。1死満塁から宮﨑敏郎の同点犠飛→蝦名達夫のサヨナラ打は、出るべくして出たような気がする。



こういう「ベンチ一丸」の執念を、ドラゴンズからはあまり感じないのはなぜだろう？ この試合、ドラゴンズ打線は5回に逆転した後、6回〜8回はいずれも3者凡退に終わり、追加点を奪えなかった。どこかでもう1点でも取っていれば、登板がかさんでいた松山も、もう少し楽に投げられたはずだ。





長すぎるCS不出場…勝負所で表れる“経験値の差”



DeNAはおととし・去年と2年連続でCS（クライマックスシリーズ）を経験し、2024年は3位から日本シリーズに出場、ソフトバンクを破って「下剋上日本一」を果たしている。その経験が、こういうときに生きてくる。30日のヒーロー、宮﨑・蝦名は日本シリーズ経験者だ。三森はあの年ソフトバンクにいたが、骨折のためポストシーズンは戦列を離れていた。日本シリーズに出て古巣・ソフトバンクと戦いたい、という思いもあるだろう。



ドラゴンズの選手は移籍組を除き、ほとんどがCSや日本シリーズを経験していない。2012年に出場して以来、13年もCSからご無沙汰（12球団最長）という事実がボディブローのように効いてくる。ヒリヒリするような優勝争いや、ポストシーズンでの戦いから長く遠ざかっていることが、勝負所での“甘さ”に繋がっているような気がしてならないのだ。





残り20試合を「消化試合」にするな 2027年への戦いはもう始まっている

[caption id="attachment_284370" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの井上一樹監督【写真：産経新聞社】[/caption]











8月最後の4連敗で、Aクラスはまた遠ざかってしまったが、9月・10月の残り試合はまだ20試合ある。個人的には、借金が2ケタもあるチームがCSに出るべきではないと思うが、そのことはひとまず置いて、3位になれるチャンスが少しでも残っているならば、可能性がゼロになるまでもっと必死で戦ってほしい。その経験は必ず来季への糧になる。まずは自力でCSに出て、ヒリヒリした戦いを肌で感じること。チーム再建はそこからだ。



同じことは首脳陣にも言える。代打を出すべき場面で、打率が低い選手にそのまま打たせたり、代打の切り札・阿部寿樹を一塁が空いた場面で起用して歩かされたり、前日活躍した選手を翌日スタメンで使わなかったり……もちろん何らかの意図があってのこととは思うが、見ていて実にもどかしい。相手投手が左か右かでスタメンを決めるのではなく、選手の調子をしっかり見極め、状態のいい選手から優先して使う。それを徹底してほしい。残り20試合を「ただの消化試合」にしないためにも。



あとフロントにも、オフに徹底的な補強をお願いしたい。今季、故障者が続出してあらためて露呈したのが「控え層の薄さ」だ。故障したり、不振に陥ったりする選手は毎年必ず出る。レギュラーが欠場したら、すぐにとって代われる選手を複数用意しておくことは、優勝争いに不可欠な条件だ。申し訳ないが、今のドラゴンズの陣容を見ていると「とりあえず頭数が足りていればいい」という編成にしか見えない。FA選手を獲りに行くなり、積極的にトレードを仕掛けるなり、フロントももっと戦闘姿勢を見せてほしい。



本稿を書いていた9月2日、ドラゴンズは広島東洋カープ戦で1-4から、福永の本塁打やタイムリー三塁打などで5-4と逆転勝ちを収め、連敗を「5」で止めてみせた。ファンが見たいのは、こういう「最後まで諦めない姿勢」だ。それは必ず次に繋がる。2027年への戦いは、もう始まっているのだから。





【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】