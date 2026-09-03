







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはシーズンが佳境に入る中、打線が湿っていることが不安材料となっている。テコ入れのためにマイナーから抜擢すべきという声もあるが、仮にそうなった場合、ランドン・ナック投手はさらに厳しい状況に追い込まれるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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現在29歳のナックは、メジャーデビューした2024年は15登板で防御率3.65とまずまずの成績をマーク。一方、2025年は10登板で防御率4.89と数字を落とすと、今季は3登板で防御率5.87とほとんど出番を得られていない。



同メディアは「MLBのロースター枠は9月1日（日本時間2日）に26人から28人に拡大され、40人ロースターからさらに2人を加えることができる。ジェームズ・ティブス3世外野手のようなプロスペクトを40人ロースターに加えるために、DFAとなる可能性がある選手は以下の通りだ」としつつ、キム・ヘソン内野手、エリエセル・アルフォンソ捕手、ポール・ジャーベイス投手、ナックの4名をピックアップ。



ナックについては、「既にどのような投手なのかがある程度分かっていることを考えれば、比較的手放しやすい選手だ。3Aでは27イニングを投げて防御率2.67という素晴らしい成績を残しているが、ポストシーズンのロースター候補からはほど遠い選手だ。打線が不振に陥る一方で投手陣の層は非常に厚いため、ジャーベイスと似た立場に置かれる可能性がある」と記している。











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