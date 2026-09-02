







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の問題が表面化して以降、打撃成績や選球面に明確な変化が見られている。投手復帰も再び遅れる中、ポストシーズンを見据えて15日間の負傷者リスト（IL）入りを検討すべきではないかとの意見が出ている。米メディア『ドジャース・ダイジェスト』のダスティン・ノスラー記者が言及した。



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大谷は開幕から最初の68試合で打率.305、出塁率.426、長打率.553、wRC+166を記録。投手としても防御率1.06と圧倒的な数字を残し、3年連続のナ・リーグMVPへ順調に進んでいるように見えた。



しかし、左膝を負傷した時期を境に状態が変化した。6月13日以降は打率.255、出塁率.329、長打率.506、wRC+120となり、投手としても3試合のみの登板にとどまっている。



特に懸念されているのが打席での対応だ。6月中旬以降はボール球へのスイング率が26.7％から32.0％に上昇し、コンタクト率は75.5％から68.7％へ低下。空振り率も10.7％から15.8％へ大きく悪化した。



状態が心配される大谷について、ノスラー氏は「ドジャースが彼をILに入れる余裕があるのは、今が唯一の機会かもしれない」とし、続けて「打線が不振の中、3連覇の重責は彼と先発投手陣にかかってくるだろう。大谷が痛みを何とかコントロールするか、あるいは15日間の休養を取ることで、すでに重くのしかかっている負担が少しでも軽くなることを願うばかりだ」と言及した。











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