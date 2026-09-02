







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、セントルイス・カージナルスと戦い8-13で敗れた。序盤の大量失点を最後まで覆せずという試合内容だったが、米メディア『ドジャースビート』は、今季を通して見られる問題だと大きなため息をついている。



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同戦のドジャースは序盤3回で7点を失うと、中盤の4~6回、終盤の7～9回もそれぞれ3失点を喫するなど投手陣が崩壊。打線が9回に3点を奪うなど追い上げはみせるも遠く及ばなかった。



同メディアは「ドジャースは9安打、6四球を記録し、得点圏では11打数4安打だった。しかし、あまりにも早い段階で試合が一方的な展開になってしまったため、打線が良いところを見せた場面でさえ、そのほとんどがスコアを多少見栄えよくするだけのものに感じられた。そして、それが懸念すべき問題になりつつある」と言及。



続けて、「どんなに優勝争いをするチームにも、物事がうまくかみ合わない時期はある。しかし、今季のドジャースは試合開始直後から悪い雰囲気が漂い、そのまま最後まで好転しない夜が増えている。火曜日も、まさにそんな試合だった。ポストシーズンでの順位争いが依然として非常に重要な状況で9月を迎えたチームにとって、今回のホーム連戦は誰も望んでいなかった形でのスタートとなった」と厳しく評している。











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