







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



2日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズはJ.キハダ投手を一軍登録から抹消した。







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キハダはフランシスコデミランダ高、マーリンズ、エンゼルスを経て、今季からヤクルトに加入した来日1年目左腕。



メジャーでの登板経験を持つ救援投手として加入し、開幕からブルペンの重要な役割を担った。抑えとして起用される場面も多く、来日1年目から勝ちパターンの一角として期待されていた。



しかし徐々にセーブ機会で失敗する場面も目立ち、8月5日に登録抹消。同月28日に再昇格を果たしたが、翌29日の広島戦では3四球から犠牲フライで失点。再昇格後は3試合で5四球と制球に課題を抱えていた。











今季はここまで41試合に登板し、2勝7敗、21セーブ、2ホールド、防御率3.86を記録。



勝ちパターンで再び信頼を取り戻すためにも、ファームで投球内容を整え、持ち味である奪三振力をより安定した結果につなげたいところだ。









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