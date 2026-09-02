







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、8月は13勝15敗と黒星先行で終わった。ポストシーズンへ向け不安が残る面もあるが、この苦戦についてデーブ・ロバーツ監督とキケ・ヘルナンデス外野手がそれぞれ自身の見解を語ったという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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8月のドジャースは1～3カード目にかけいきなり7連敗を喫する苦しいスタートから、徐々に白星を増やしほぼ五分に近いところまで持ち直した。ただ、ナリーグ東地区首位のアトランタ・ブレーブスには3連敗、同中地区首位のミルウォーキー・ブルワーズにも1勝3敗と負け越している。



同メディアによると、ロバーツ監督は8月の戦いについて「もう9月になった？ 次の試合は9月だ。ああ、8月は本当に忘れ去りたい月だった」と冗談交じりにボヤキ。



一方、キケは「4月や5月に苦戦するチームもたくさんある。僕たちは、なぜかいつも7月下旬から8月上旬あたりにこういう時期が来るから、タイミングとしては不思議だよね。でも、僕たちは長い間一緒に戦ってきて色々なことを経験してきたグループで、十分すぎるほど修羅場をくぐってきている。少し苦しい時期があったり、厳しい戦いが続いたりしたくらいで、自分たちを疑ったり、パニックになったりすることはないよ」と平常心を強調しているという。











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