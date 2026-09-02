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2日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズはクリスチャン・ロドリゲス内野手を一軍登録から抹消した。







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ロドリゲスはキューバ出身の24歳。2024年に育成選手として中日に加入すると、同年3月に支配下契約を結び、開幕スタメンにも抜てきされた。



来日1年目は23試合に出場して打率.130、1打点。昨季は20試合で打率.207、1打点を記録した。189センチ、90キロの体格と強肩を生かした遊撃守備を持ち味としているが、打撃面で課題を残していた。



今季は4月に一軍で1試合に出場した後、8月16日に再昇格。同日に右肩甲骨の骨折で離脱した村松開人に代わり、「7番・遊撃」で巨人戦に先発出場したが、4打数無安打2三振に終わった。



続く18日の広島戦でも「8番・遊撃」でスタメンに名を連ねたものの、3打数無安打。今季はここまで5試合に出場し、10打数無安打、4三振、打率.000と結果を残せなかった。



直近では8月26日の阪神戦に代走で出場し、そのまま遊撃の守備に就いたが、以降は出場機会がなかった。



2日には、右肩甲骨の骨折から復帰した村松が一軍に登録された。高い身体能力と守備力を評価されているロドリゲスだが、再び一軍の座をつかむためにも、ファームで打撃の状態を上げたいところだ。















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