中日ドラゴンズ 最新情報
2日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは藤嶋健人投手を一軍登録から抹消した。
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藤嶋は2016年ドラフト5位で東邦高から中日に入団したプロ10年目右腕。
昨季は60試合に登板し、1勝4敗、1セーブ、23ホールド、防御率3.25をマーク。リリーフ陣の一角として登板を重ね、今季もブルペンを支える働きが期待されていた。
今季はここまで45試合に登板し、3勝2敗、7ホールド、防御率3.86を記録。39回2/3を投げて24奪三振をマークした一方、19四球と制球面では課題も残していた。
前日1日の広島東洋カープ戦では、7回2死三塁の場面で2番手として登板。しかし、2者連続四球で満塁のピンチを招くと、菊池涼介選手に走者一掃の適時二塁打を浴び、1死も奪えずに降板した。
藤嶋は2021年から5年連続で45試合以上に登板してきた実績を持つ右腕だけに、ブルペン陣にとっても今回の離脱は小さくない。
勝負どころで再び信頼を取り戻すためにも、ファームで投球内容を整え直したいところだ。
【動画】藤嶋健人、見事なフィールディングを披露
DAZNベースボールのXより
PERFECT
藤嶋健人 見事なフィールディング
素早く処理して三塁アウト
⚾️中日×広島
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【了】