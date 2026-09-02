







中日ドラゴンズ 最新情報



2日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは藤嶋健人投手を一軍登録から抹消した。







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藤嶋は2016年ドラフト5位で東邦高から中日に入団したプロ10年目右腕。



昨季は60試合に登板し、1勝4敗、1セーブ、23ホールド、防御率3.25をマーク。リリーフ陣の一角として登板を重ね、今季もブルペンを支える働きが期待されていた。



今季はここまで45試合に登板し、3勝2敗、7ホールド、防御率3.86を記録。39回2/3を投げて24奪三振をマークした一方、19四球と制球面では課題も残していた。



前日1日の広島東洋カープ戦では、7回2死三塁の場面で2番手として登板。しかし、2者連続四球で満塁のピンチを招くと、菊池涼介選手に走者一掃の適時二塁打を浴び、1死も奪えずに降板した。











藤嶋は2021年から5年連続で45試合以上に登板してきた実績を持つ右腕だけに、ブルペン陣にとっても今回の離脱は小さくない。



勝負どころで再び信頼を取り戻すためにも、ファームで投球内容を整え直したいところだ。























【動画】藤嶋健人、見事なフィールディングを披露

DAZNベースボールのXより













PERFECT



藤嶋健人 見事なフィールディング

素早く処理して三塁アウト



⚾️中日×広島

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【了】