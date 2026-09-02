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読売ジャイアンツの岡田悠希選手は1日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦1回戦のオリックス・バファローズ戦に「8番・左翼」で先発出場。リードを広げるファーム第4号ソロホームランを放った。







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8回、1死走者なしで迎えた第4打席。オリックス3番手の髙谷舟投手が投じた2球目の直球を力強く捉え、左翼ポール際に運んだ。



低い弾道のまま伸びていく、逆方向への技ありの一発だった。



3回にも右翼へ第3号ソロを放っており、1試合2本塁打の固め打ち。逆方向と引っ張り方向の両方でアーチを描いた。











龍谷大平安高、法政大を経て2021年ドラフト5位で入団した26歳。今季はファームで打率.253をマークしており、8月16日のオイシックス戦でも第2号2ランを放っていた。



試合は巨人がオリックスを9-4で下した。























【動画】この日2本目！岡田悠希が逆方向へ放った技ありのファーム第4号ソロがこちら



DAZNベースボールのXより





本日2度目の👌



逆方向に低い弾道で

岡田悠希 ファーム第4号ホームラン



⚾️巨人×オリックス（ファーム）

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【了】