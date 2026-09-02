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埼玉西武ライオンズの平良海馬投手は1日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に先発登板。打球を避けながらも好捕するさすがのフィールディングを披露した。







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6回、無死一塁で打席に3番の西川史礁選手を迎えた。平良投手が投じた4球目の直球をバットの先端で捉えられ、痛烈な打球がマウンド上を襲った。



しかし、平良投手は素早く反応し、上体をのけ反らせながら白球をグラブに収めた。











沖縄・八重山商工高から2017年ドラフト4位で入団した26歳。



最速160km/hの直球を武器に、2020年に新人王、2022年に最優秀中継ぎ投手、昨季はクローザーとして自己最多の31セーブを挙げて初のセーブ王に輝いた。



再び先発へ転向した今季は20試合すべてに先発し、10勝4敗・防御率1.45。117奪三振に対して与四球42、被打率.193と圧巻の内容を残している。



この日は7回を6安打1失点、8奪三振と好投したものの、打線の援護がなく0-1で敗戦。今季4敗目を喫した。























【動画】超反応で打球を好捕！平良海馬が魅せたフィールディングがこちら

DAZNのXより













超反応



好投手はフィールディングも一流

平良海馬 避けながら打球を好捕



⚾️ロッテ×西武

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【了】