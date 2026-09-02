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読売ジャイアンツの平山功太選手は1日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦1回戦のオリックス・バファローズ戦に「3番・右翼」で先発出場。背番号「216」を背負ってファーム第2号となる同点2ランホームランを放った。







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3回、2死一塁で迎えた第2打席。オリックス先発の山口廉王投手が投じた初球の直球を完璧に捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。打った瞬間それとわかる一発だった。



8月31日に一軍登録を抹消されたばかり。最短での再昇格へ向けて、さっそく結果で応えた形となった。



瀬戸内高から環太平洋大に進むも中退し、ベイサイドリーグ・千葉を経て2023年育成ドラフト7位で入団した22歳。











5月に左太もも裏の肉離れで戦線を離脱したが、8月に一軍へ再合流。しかし、6試合で12打数1安打と結果を残せず、再びファームでの調整となっていた。



ファームでは俊足を武器に9盗塁をマークするなど、二軍でも存在感を発揮している。



試合は巨人が9-4で快勝。この回は岡田悠希選手もソロ本塁打を放つなど、打線が14安打9得点と爆発した。























【動画】打った瞬間の確信弾！平山功太が放ったファーム第2号2ランがこちら



DAZNベースボールのXより





最短で戻るべく



本日の背番号は216

平山功太 ファーム第2号ホームラン



⚾️巨人×オリックス（ファーム）

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【了】