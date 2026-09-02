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読売ジャイアンツの砂川リチャード選手は1日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦1回戦のオリックス・バファローズ戦に「1番・三塁」で先発出場。2戦連発となるファーム第10号ソロホームランを放った。









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4回、1点リードして迎えた第3打席。オリックス先発の山口廉王投手が投じた初球の直球を力強く振り抜き、右翼スタンドに運んだ。



右打ちのリチャード選手にとっては逆方向、ポール際に飛び込む一発となった。



沖縄尚学高から2017年育成ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団した27歳。189cm・120kgの巨体から放たれる並外れたパワーが魅力のスラッガーだ。











昨季5月にトレードで巨人へ加入すると、後半戦からスタメンに定着。自身初の2桁本塁打を達成し、新天地で才能を開花させた。



今季は一軍で9試合の出場にとどまっているが、ファームでは45試合で打率.272・10本塁打・34打点をマーク。



長打率.560、出塁率.396と数字を積み上げており、一軍再昇格へアピールを続けている。























【動画】逆方向ポールへ持っていくこのパワー！リチャード、第10号ソロホームラン



DAZNベースボールのXより





2戦連発🚀🚀



逆方向ポール際に放り込んだ

リチャード ファーム第10号ホームラン



⚾️巨人×オリックス（ファーム）

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【了】