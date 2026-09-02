







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、移籍1年目の今季、期待を大きく下回る状態が続いている。それでもクラブハウスからの信頼は失っておらず、本人もポストシーズンへ向けて復調を諦めていない様子だ。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イバラ記者が報じている。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タッカーはオフに大谷翔平選手に匹敵する大型契約で加入したが、契約に見合うだけの結果を残せていない。特に期待長打率が大きく落ち込んでおり、速球への対応力が過去より低下し、チェンジアップやカーブにも苦戦する場面が増えている。



それでもミゲル・ロハス内野手やキケ・ヘルナンデス内野手らは、何かきっかけをつかめばタッカーが一気に状態を変えられると信じている。



実際に、完全に打席内容が崩れているわけではない。選球眼やコンタクト能力は以前より低下しているものの、依然として平均以上の水準にある。



不振から抜け出せないタッカーは自身について「本当につらい。ありとあらゆることを試したが、ようやく転機を迎えたと感じるたびに、壁にぶつかってしまう。でも、立ち止まってはいけない。ただ次の日へと進み続け、良い手応えが積み上がっていくことを願うだけだ」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】