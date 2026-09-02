







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは8月終了時点で、フレディ・フリーマン内野手がチームトップの打率.304をマークしている。一方、本塁打数は15本にとどまっており、一部からは衰えによるものではとも不安視されているが、本人は意に介してはいないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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フリーマンは昨季まで通算367本塁打、5年連続20本塁打を記録している左のスラッガー。一方、今季は日本時間7月5日の試合を最後に本塁打が出ておらず、記録更新できるかどうか不透明な状況だ。



そのフリーマンについて、同メディアは「彼は46試合、193打席にわたって本塁打がなく、二塁打もわずか10本にとどまっており、長打率は.362と物足りない。本人も長打が出ていないことには驚いているが、南カリフォルニアニュースグループのビル・プランケット記者によると、長打を増やすために打撃を調整するつもりはないという」と言及。



続けて、「僕はヒットを打つことが好きだし、17年間やってきたことに伴って長打もついてきた。今年はそれが出ていないけど、それを追い求めるつもりはない。僕は打率.280や.270の打者ではないし、本塁打を狙いにいけば、打率はそのくらいまで落ちてしまう。それはしたくない。本塁打が少なくても、僕は打率.300を打つほうがいい」という本人のコメントを伝えている。











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