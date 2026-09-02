夏の甲子園では、前評判通りに強豪校が勝ち上がる一方、予想外の展開や番狂わせが起こることも珍しくない。では、多くの高校野球ファンの予想を集めれば、実際の結果に近づくことができるのだろうか。

無料の予測エンタメサービス「ヨソクヒロバ」は、夏の甲子園をテーマに実施した「甲子園Pick！」全22問の結果を分析。「集合知は、甲子園でも成り立つのか」を検証した結果を公開している。

最も注目を集めた「横浜対沖縄尚学」

[caption id="attachment_287452" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】横浜VS沖縄尚学 勝利するのはどちらか？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

「甲子園Pick！」では、大会の開幕から閉幕まで、夏の甲子園にまつわる全22問のお題が出題された。

その中で最も多くの回答が集まったのが、「横浜VS沖縄尚学、勝利するのはどちらか？」という一戦だった。

予測に投じられたポイントの割合は横浜64.3％、沖縄尚学35.7％。実際の試合では横浜が7-2で勝利し、このお題に回答した参加者の的中率は67.2％となった。

また、「1人の投手によるノーヒットノーランは達成される？」という問いでは、「達成されない」に90.5％の予測ポイントが集まり、的中率は81.8％。

「1回戦（17試合）でサヨナラ勝利は何試合ある？」では、「0～2試合」に77.1％が集まり、実際に2試合だったことから、的中率は78.7％となった。

ノーヒットノーランやサヨナラ勝利など、「めったに起きないこと」を予測するお題では、多くの参加者の見立てと実際の結果が一致したことになる。

22問中4問で「一番人気のない選択肢」が正解に

[caption id="attachment_287453" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】選手宣誓を務めた主将の学校が出場する初戦のチーム得点は何点になる？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

しかし、すべてのお題で「みんなの予想」が正しかったわけではない。

全22問のうち4問では、最も予測ポイントが集まらなかった選択肢が正解になった。

さらに7問では、参加者の的中率が「選択肢の数から計算した目安」を下回ったという。

例えば4択なら、すべての選択肢を同じ割合で選んだ場合の目安は25％。3択なら約33％となる。

最も的中率が低かったのは、「選手宣誓を務めた主将の学校が出場する初戦のチーム得点」というお題で、的中率はわずか9.5％だった。

多くの参加者が同じ方向に予想しながら、その予想自体が外れるケースもあったことになる。

多数派に乗り続ければ平均以上だった

[caption id="attachment_287454" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】開幕試合の両チーム合計得点は何点になる？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

では、毎回「一番人気」の選択肢だけを選び続けていたら、結果はどうなっていたのだろうか。

全22問で最も人気を集めた選択肢を機械的に選んだ場合、的中数は「9問」だった。

一方、22問すべてに回答した参加者の平均的中数は「8問」。

つまり、自分で予想することなく、毎回多数派の予想に乗り続けるだけでも、平均的な参加者を上回る結果になった。

多くの人の判断を集めることで、一人で考えるよりも正解に近づく「集合知」が、一定程度機能したと考えることができそうだ。

最高成績は14問。「多数派と違う予想」が明暗を分ける

[caption id="attachment_287455" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】1回戦（17試合）で10点以上を記録するチームは何校ある？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

ただし、「みんなと同じ予想」だけではトップには届かなかった。

全22問をすべて的中させた参加者はゼロ。最高成績は22問中14問で、3人が記録した。

この3人に共通していたのが、「一番人気ではない選択肢」を的中させていたことだ。

3人はそれぞれ、一番人気ではない選択肢を選んだ問題で5～7問を的中。全22問に回答した参加者の平均は3.79問だった。

多数派に乗り続ければ「9問」。参加者全体の平均は「8問」。そして上位3人は「14問」。

平均以上の成績を残すうえでは「みんなの予想」が有効だった一方、上位に入るためには、多数派が間違える場面で別の選択肢を選び、それを的中させる必要があったことになる。

一発勝負で何が起こるかわからない高校野球だからこそ、予想する面白さもあるのかもしれない。

ヨソクヒロバの公式noteでは、全22問の予測結果や的中率などをもとに、「甲子園と集合知」の関係をさらに詳しく分析している。

【画像】最も倍率が高かった問題

[caption id="attachment_287453" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】選手宣誓を務めた主将の学校が出場する初戦のチーム得点は何点になる？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

【画像】最も予想外だった問題

[caption id="attachment_287454" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】開幕試合の両チーム合計得点は何点になる？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

【画像】最も多くの回答が集まった問題

[caption id="attachment_287452" align="aligncenter" width="1200"] 【甲子園】横浜VS沖縄尚学 勝利するのはどちらか？（画像提供：ヨソクヒロバ）[/caption]

【画像】誰もが予想困難だった問題

[caption id="attachment_287455" align="aligncenter" width="1200"] Screenshot[/caption]

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