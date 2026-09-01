







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋の状態が万全ではなく、予定されていた投手復帰が見送られた。打撃への影響は現時点で確認されていないが、場合によっては休養日を設けることになるかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じた。



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大谷はブルペン投球やライブBPを重ね、投手復帰へ向けて順調に段階を踏んでいた。しかし、直近のブルペン投球後に右腕と左膝の状態が十分に回復せず、日曜日の登板は見送られることになった。



デーブ・ロバーツ監督は「もし他の投手が同じ状態なら登板させない」と説明し、無理にマウンドへ戻す考えを否定した。ただし、今回の状況について明確な後退と表現することには慎重な姿勢を示している。



そもそも大谷は完全な状態まで回復していたわけではなく、日を追うごとに少しずつ改善することを期待されていたという。しかし、登板可否を判断する段階になっても、必要な水準には達していなかった。



一方で打者への影響についてロバーツ監督は「もし、怪我がスイングに影響を与えているとか、上腕二頭筋や膝に違和感があるといった話を少しでも聞いたら、迷わず休ませるつもりだ」と言及した。











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