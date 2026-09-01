







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、日本時間8月31日に予定されていた投手復帰が、コンディション不良の影響で白紙となった。一部からは今季中の復帰は難しいのではという見方も出ているが、仮にそうなっても大きな問題にはならないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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大谷は投手復帰へ向けライブBPやブルペン投球などをこなしていたが、デーブ・ロバーツ監督は同日の試合前、不安を抱える左膝や右腕の状態が思わしくないことを理由に登板を延期したことを説明。今後については、改めて状態を確認した上で判断するとしている。



同メディアは「これまでと同様、ドジャースは大谷について可能な限り慎重な姿勢を取っている」としつつ、「タイラー・グラスノー投手によって、大谷の復帰を急ぐ理由がないことが改めて示された。腰のけいれんから復調するまでに時間がかかったことには多少の懸念もあったが、わずか2度の先発で本来の最高の状態を取り戻した」と、一足先に故障から戻って来たグラスノーの復活に言及。



続けて、「ドジャースは10月に大谷が投げなくても問題ないだろう。グラスノーは今季のレギュラーシーズンで最終的に80イニング未満の登板に終わる可能性が高いが、10月にチームの力になれるだけの健康状態を保っていれば、それは問題ではない」と記している。











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