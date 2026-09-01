









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。1日にプロ志望届の提出者が公示され、びわこ成蹊スポーツ大学の小島一哲投手、小松勇輝投手が志望届を提出した。







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小島は高校時代、山田陽翔（現：西武）らとともに近江高でプレー。今春の京滋大学野球リーグでは5試合に先発して3勝2敗、防御率2.25を記録した。5月の明治国際医療大戦では5回3安打無失点に抑えるなど、先発陣の一角として結果を残している。



一方の小松は、龍谷大平安高出身の右腕。大学進学後に大きく成長し、昨秋には大学日本代表候補の強化合宿にも招集され、プロ注目右腕へと評価を高めてきた。



今春のリーグ戦では7試合に登板（6先発）して2勝3敗、47回2/3を投げて33奪三振、防御率3.78を記録した。春季リーグ最終節では救援登板し、わずか8球で三者凡退に抑えた。



ともに右腕としてびわこ成蹊スポーツ大の投手陣を支えてきた2人。今秋のドラフト会議で指名を待つ。













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