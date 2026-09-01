







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



1日のプロ野球公示で、東北楽天ゴールデンイーグルスは鈴木翔天投手を一軍登録から抹消した。



鈴木は向上高、富士大を経て2018年ドラフト8位で楽天に入団した30歳の左腕。



2023年には自己最多の61試合に登板し、1勝1敗1セーブ、22ホールドを記録。2024年は49試合で防御率1.66、昨季も46試合で防御率2.36と、ブルペンを支えてきた。



今季も中継ぎとして開幕から一軍で登板を重ねたが、ここまで29試合で0勝3敗、14ホールド、防御率6.04。25回1/3を投げ、28安打、14四死球を許すなど、安定感を欠いていた。



直近では8月28日の西武戦に登板。先発の瀧中瞭太が無死二塁のピンチを招いたところでマウンドに上がった。源田壮亮の犠打で1死三塁となった後、滝澤夏央を見逃し三振に仕留めたが、アレクサンダー・カナリオ、小島大河に連続四球を与え、2死満塁となったところで降板。後を受けた西垣雅矢が2点適時打を浴び、鈴木にも1失点が記録された。



通算230試合に登板し、86ホールドを記録している左腕。チームの救援陣を支えてきた実績があるだけに、ファームで状態を整え、再び一軍のブルペンに戻りたいところだ。













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