







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、主力野手の一人であるテオスカー・ヘルナンデス外野手が長らく打撃不振に苦しんでいる。8月も復調の糸口を掴めないまま終わったが、チームは9月から起用法を変更して現状打破を図るようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のテオスカーは8月終了時点で101試合、打率.249、12本塁打、46打点といった数字にとどまっている。同月も27試合、打率.239、3本塁打、8打点とサッパリだった。



そのテオスカーについて、同メディアは「9月1日にMLBのロースター枠が28人に拡大されるのを受け、チームは今季苦戦が続いている彼を、ある程度プラトーン起用へ移行させる構えのようだ。彼は左投手との対戦では比較的良い成績を残しているが、デーブ・ロバーツ監督はそうした点を踏まえ、より結果を残しやすい状況で起用できるように、先発出場の機会を全体的に減らす可能性があることを示唆した」と言及。



続けて、「打撃コーチ陣やフロントと話をした上で、最終的にチームにとって、そしてテオにとって何がベストなのかを判断する。ただ、いずれにしても、彼が今もチームの重要な一員であることに変わりはない」という同監督のコメントを伝えている。











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