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1日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは井上温大投手を一軍登録から抹消した。井上はNPB感染症特例の対象選手となっている。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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井上は前橋商高から2019年ドラフト4位で巨人に入団したプロ7年目の25歳左腕。



2024年には25試合に登板し、8勝5敗、防御率2.76を記録。先発ローテーションの一角に定着すると、昨季も20試合に登板して107回を投げた。



今季は開幕から先発陣を支え、ここまで19試合に登板。10勝7敗、防御率2.19、114奪三振と好成績を残し、自身初となる2桁勝利を達成している。



直近では8月26日の東京ヤクルトスワローズ戦に先発。初回に2点を失ったものの、その後は立ち直り、6回4安打2失点と試合をつくった。自身の勝敗はつかなかったが、チームは終盤に逆転して5-3で勝利した。



今季はチーム最多の119イニングを投げるなど、先発陣に欠かせない存在となっている。



シーズン終盤を迎えるなか、体調を整え、再び一軍のマウンドへ戻ることが待たれる。















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