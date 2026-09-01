







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



1日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは井上朋也選手を一軍登録した。





井上は2020年ドラフト1位で花咲徳栄高から福岡ソフトバンクホークスに入団し、今季からDeNAでプレーするプロ6年目内野手。



ソフトバンク時代は高卒スラッガーとして期待を受け、2023年には15試合に出場して打率.263、1本塁打、3打点をマーク。



しかし、翌2024年は5試合で無安打、昨季も8試合で打率.125と、一軍定着には至らなかった。



今年5月には、尾形崇斗とともに山本祐大との交換トレードでDeNAへ移籍。球団からは将来の中軸を担う右の強打者として期待を寄せられ、新天地で再スタートを切った。



移籍後は一軍でここまで5試合に出場したものの、8打数無安打、打率.000、0本塁打、0打点。限られた出場機会の中で、バットで結果を残しきれずにいた。



一方、今季のファームではここまで49試合に出場し、打率.301、8本塁打、46打点をマーク。出塁率.383、長打率.590と、二軍では直近6試合で4本塁打と、持ち味の長打力を発揮している。



この好調ぶりを一軍でどう結果につなげるかが、今後の定着への課題となる。



ドラフト1位でプロ入りした右の大砲候補だけに、今回の昇格で一軍初安打を記録し、新天地で存在感を示したいところだ。















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