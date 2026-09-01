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シアトル・マリナーズのカル・ローリーが8月31日（日本時間9月1日）、フェンウェイ・パークで行われたボストン・レッドソックス戦に「4番・捕手」で先発出場。7回の第4打席に、今季20号となるソロ本塁打を放った。



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マリナーズが7-5と2点をリードして迎えた7回、先頭打者として打席に入ったローリー。



この回からマウンドに上がったエリク・ミラーが投じたシンカーを右打席から捉えると、高々と舞い上がった打球はグリーンモンスターを越えて左翼スタンドへ着弾。打った瞬間に本塁打を確信させるローリーの今季20号ソロで、マリナーズは8－5とリードを3点に広げた。



昨季はメジャー最多の60本塁打、125打点を記録したローリーだが、今季は5月に右脇腹を痛めてキャリア初の負傷者リスト入り。今季は昨季の打撃成績を大幅に下回っている。



それでもシーズン終盤を迎え、持ち前の長打力が復活。この一発で直近10試合では7本目の本塁打となり、5年連続となるシーズン20本塁打にも到達した。



ローリーはこの試合、5打数1安打1本塁打、1打点、1得点という内容。今季成績を打率.171、20本塁打、54打点とした。



試合はマリナーズが6回に4得点を挙げて7－5と逆転し、ローリーの一発で8-5と3点リードの展開。しかしレッドソックスが8回に2点、9回に1点を奪って同点に追いついた。



延長10回、トレバー・ストーリーが1死満塁からサヨナラ適時打を放ち、レッドソックスが9-8で勝利。マリナーズは最大3点のリードを守れず、5連敗となった。

































【動画】グリーンモンスター越え！ローリーの今季20号

MLBの公式Xより













Cal Raleigh has 7 homers in his last 10 games 🔱

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