







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也が現地時間31日（日本時間9月1日）、リグレー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズ戦に「2番・右翼」で先発出場。第3打席で、今季24号となるソロ本塁打を放った。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



カブスが6点をリードして迎えた4回裏、一死走者なしの場面で鈴木に第3打席が回ってきた。



ブリュワーズ先発の左腕カイル・ハリソンとの対戦。カウント2－1からの4球目、アウトハイに来たストレートを鈴木が鋭く振り抜くと、打球は高々と舞い上がり、そのまま右中間スタンドへ飛び込んだ。



2試合ぶりとなる今季24号ソロ。逆方向へ力強く運んだ一発でリードを7点に広げると、本拠地のファンから大きな歓声が送られた。この本塁打が日米通算1600本目の安打となり、節目の記録を豪快なアーチで飾った。



鈴木は初回の第1打席で四球を選び、タイロン・テーラーの先制2ランで生還。2回の第2打席では三塁への内野安打を放ち、アレックス・ブレグマンの2ラン本塁打で再びホームを踏んだ。



第4打席は遊撃ゴロに倒れたものの、7回の第5打席では左前安打をマーク。8回の第6打席は中飛だった。



この日の鈴木は5打数3安打1本塁打、1打点、3得点、1四球と打線をけん引し、今季の本塁打数を「24」、打点を「80」に伸ばした。



カブス打線は初回、テーラーの2ランとニコ・ホーナーのソロなどで4点を先制。2回にはブレグマンの2ラン、4回には鈴木とブレグマンの2者連続本塁打などで3点を加え、序盤から大量リードを奪った。



さらに7回にはカーソン・ケリーとマット・ショーが本塁打を放つなど4点を追加。8回にもマイケル・コンフォートの3ラン、ブレグマンのこの試合3本目となるソロなどで4点を挙げ、カブスが17-3で大勝した。



































【動画】ストレートを右中間へ、鈴木誠也の24号ソロがこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 今季第24号ホームラン！



4回裏、ストレートをとらえ

右中間スタンドへ運ぶ！



同地区ライバル対決でリードを広げる一発！ がここまで7-0でリードしています！



日本人選手のハイライト映像は

公式YouTubeチャンネルでチェック👉

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】