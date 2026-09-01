西武は1日、今季限りでの引退を表明し、8月30日（日）の『PR1DE the FINAL』で引退試合も開催したプロ野球選手栗山巧選手の初となるパーソナルブック『Thanks a Million!』の発売が2026年10月30日に決定したと発表した。

2001年のプロ入りから25年間ライオンズ一筋を貫き、通算2000安打も達成した、球界のレジェンド・栗山巧。引退する栗山選手から「ファンへのたくさんの“ありがとう”を伝える＝Thanks a Million!」ということをメインテーマとした、パーソナルブックとなる。

書籍は雑誌『JUNON』編集部が監修し、華麗なスーツやライオンズブルーのニット姿など、さまざまな衣装、多彩な表情をした栗山選手のポートレートを堪能できる。

また25年の選手生活及び、43年間の人生で培ってきた思考や信条をまとめたインタビューもたっぷり掲載。中には同球団・西川愛也選手との対談企画や、プライベートな部分も深く知ることができる「111問111答」企画も。さらに8月30日(日)に開催された『PR1DE the FINAL』、栗山選手の引退試合の1日を完全密着。貴重な1日を送った栗山選手をカメラで追い、貴重な刹那を写真で切り取った、その全貌を掲載している。

さらに11月15日（日）所沢で、栗山選手とスマホでツーショットが撮影できる発売記念イベントの開催も決定した。