







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、投手復帰の可能性が高まっていたものの、左膝と右上腕二頭筋の状態が万全ではなく登板を見送ることになった。デーブ・ロバーツ監督は、現状では通常の投手であってもマウンドに送り出さない状態だと説明した。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。



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大谷は前週にウィル・スミス捕手を相手にライブBPを行い、さらにデトロイト・タイガースとのシリーズ初戦前にはブルペン投球も実施した。しかし球数は推定20球ほどにとどまり、通常のブルペン投球より少ない内容だった。



ロバーツ監督は、大谷について「全体的に投球後の状態が良くなかった」と説明した。右腕だけでなく左膝にも問題が残っており、無理に復帰させる段階ではないとの考えを示している。



ただし、現時点で今季の投手復帰そのものを断念したわけではない。球団はロサンゼルスへ戻ってから改めて大谷の身体の状態を確認し、その後の調整方針を決める予定だ。



今回の大谷の登板見送りについて、ボレリ氏は「右上腕二頭筋については、彼が7月末に『100％の状態でない』と語っていた。今季、腕に不快感を覚える場面が何度かあったが、ロバーツ監督は以前、この問題の深刻さを軽視していた」と言及した。











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