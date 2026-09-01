







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8月31日、デトロイト・タイガースと戦い6-1で勝利した。その試合前、デーブ・ロバーツ監督は次カードからウィル・スミス捕手が復帰する見込みであることを明らかにしたが、同選手にはいきなり重要な役割が課せられそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スミスは首の炎症を理由に6月中旬に負傷者リスト（IL）に入ると、翌7月下旬には期間が60日間に移行した。それでも、8月下旬から実戦調整をスタートさせるなど着実に調整を進めていた。



同メディアは「スミスは3Aで順調にリハビリ出場をこなし、日曜日を迎えるまでに4試合に出場した。復帰初戦では本塁打を放ち、さらに盗塁を試みた走者を刺して話題となった。3Aではここまで13打数でOPS.831を記録している。故障する前は52試合に出場し、打率.249、6本塁打、23打点、OPS.720を記録している」と言及。



続けて、「今季の数字は、昨季記録したOPS.901には及ばないものの、復帰すればチームにとって打線の中でも特に強力な打者の一人が戻ってくることになる。打線は8月を通して安定した結果を残せておらず、残りのシーズンを戦う上で、打線の中軸に彼が戻ってくることが重要な鍵となる可能性がある」と記している。











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