







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、8月は13勝15敗と黒星先行で終わる不本意な月となった。ナリーグ西地区首位の座が揺らいだわけではないが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、ポストシーズンへ向け無視できない問題が浮上していると言及している。



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同メディアは「ドジャースは今週前半、アトランタ・ブレーブスにスイープを喫する厳しいシリーズとなったが、このスイープは懸念材料だ。順位争いにおいて、ブレーブスがドジャースとのタイブレークで優位に立ったからだ。ナリーグの上位2シードをめぐる争いが非常に接戦となっているだけに、このスイープが後になってロサンゼルスに痛手となる可能性がある」と指摘。



続けて、「最近のミルウォーキー・ブルワーズとの対戦で4試合中3試合を落とした時と同様に、ドジャースは上位チームとの対戦で苦戦する傾向が見えている。7月下旬以降、現在プレーオフ圏内にいるチームとの対戦では1勝12敗となっており、その間に複数回スイープを喫している」と記している。



この傾向がポストシーズンまで続くと早期敗退待ったなしという状況だが、レギュラーシーズン残り1か月でどうにか打開策を見つけることはできるだろうか。











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