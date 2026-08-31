今季のメジャーリーグで存在感を放つ大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）とピート・クロウ＝アームストロング（シカゴ・カブス）。ともに30本塁打を突破し、MVP争いでも注目を集める2人のデータを掘り下げると、偶然にも「50.0％」で完全に一致する興味深い数字が見つかった。今回は、その“意外な共通点”について取り上げたい。（文・八木遊）

[caption id="attachment_287049" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング（写真：Getty Images）[/caption]

ピート・クロウ＝アームストロング（カブス、以下PCA）の勢いが止まらない。

現地8月30日（日本時間31日）のレッズ戦で今季37、38号となる2本塁打。チームは5-7で敗れたものの、自身は直近2試合で計5本塁打と、シーズン終盤に再びペースを上げている。

そんなPCAの本塁打をカウント別に調べてみると、興味深い数字が出てきた。

38本のうち、実に19本が2球目までに飛び出している。割合にすると、ちょうど50.0％。そして、まったく同じ数字を残している選手がもう一人いる。

大谷翔平（ドジャース）だ。大谷も今季30本塁打のうち15本が2球目まで。そこで今季30本塁打以上を記録している11選手を比較すると、2人の数字はかなり際立っていた。

3位のヨルダン・アルバレス（アストロズ）は40.5％。MLB全体でも2球目までに生まれる本塁打は40％前後で推移しており、PCAと大谷の50.0％は一段高い。

もちろん、「半分が2球目まで＝とにかく早打ち」と片づけるのは少々乱暴だろう。ただ、本塁打に限れば、2人は打席が始まって間もない段階で数多く仕留めている。

ところが、同じ50.0％でも、昨季からの推移は対照的だ。

PCAは昨季も31本中15本で48.4％。今季の50.0％とほとんど変わらず、早い段階で一発を仕留める形は今季突然始まったものではない。

一方、大谷は昨季の32.7％から17.3ポイント上昇した。PCAが2年続けて50％近辺にいるのに対し、大谷は今季になって一気にその水準まで上がってきた。

なかでも目につくのが初球である。

昨季の大谷は55本のうち初球本塁打が10本。それが今季は30本中9本を占める。総本塁打数ではまだ昨季の半分強ながら、初球弾だけならすでにあと1本まで迫っているのだ。

もっとも、早いカウントだけを見ていても全体像はつかめない。追い込まれてからの一発にも目を向けると、違いはさらに分かりやすい。

PCAが2ストライク後に放った本塁打は、昨季が31本中9本の29.0％。今季も38本中10本の26.3％で、大きくは変わっていない。実際、この日の37号もフルカウントから飛び出した。

対する大谷は、昨季55本中20本、36.4％が2ストライク後だった。それが今季は30本中5本の16.7％。

2球目までの割合が上昇する一方、追い込まれてから生まれる一発の比重は大きく低下している。

総合すると、PCAは本塁打が生まれるタイミングが昨季と大きく変わっていない。一方の大谷は、今季になって早いカウント側へ大きく寄っているということだ。

38本中19本のPCA。30本中15本の大谷――。同じ50.0％にたどり着くまでの過程は違うが、今季のMVP争いを盛り上げる2人が、打席の早い段階で数多くの本塁打を放っている点は共通している。

打てる球が来た瞬間に試合を動かす。それが今季の2人の怖さである。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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