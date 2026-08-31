「アップサイドだった」村上宗隆、ホワイトソックスGMが契約延長に意欲！…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、今季98試合に出場し打率.219ながら29本塁打、OPS.860をマークするなど長打力で存在感を示している。両者の間で契約延長交渉が進んでいると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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村上は井口資仁氏、高津臣吾氏、福留孝介氏に続き、球団史上4人目の日本人選手としてホワイトソックスでプレーしている。



今季はア・リーグのオールスターにも初選出され、ホームランダービーにも出場するなど、長打力で全米の注目を集めていた。



ホワイトソックスのクリス・ゲッツGMは、今オフに結んだ2年契約について「我々が結んだ契約は、球団の立ち位置を踏まえればアップサイドだった。



彼は本当に大きな後押しになってくれた」と振り返っている。



続けて「ホワイトソックスも、ファンも、選手たちも活気づいている。



彼を迎え入れたことが、その大きな助けになった」と評価した。











契約延長についても言及したゲッツGMは、「彼はここでの生活を本当に気に入っていると思うし、我々も彼にいてもらえて嬉しい。



長期でいてほしいと思っている」と語り、「彼にもその気があるようだし、我々もそうだ。



何度か話し合いはしているが、今はそこまでにしておきたい」と交渉の存在を認めつつ詳細は明かさなかった。



同紙は、契約延長の実現には金額面での折り合いが最大のカギになると分析している。



村上は昨オフ、2年総額3400万ドル（約54億4000万円）の契約でホワイトソックスに入り、メジャー挑戦を果たした。



低打率が続く一方で四球率は17.2%とメジャー全体でも上位1%に入る選球眼を誇り、長打力と出塁能力を兼ね備えた稀有な打者へと成長している。



村上自身も残留に前向きな姿勢を示しているとされ、金額面での折り合いがつくかどうかが今後の焦点になりそうだ。



ホワイトソックスにとって長期低迷からの脱却を象徴する存在だけに、両者が合意に至るか注目が集まっている。



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