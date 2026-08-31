







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8月17日、先発ローテーションの一角を担っていたジャスティン・ロブレスキ投手が左前腕の炎症を理由に負傷者リスト（IL）に入った。近日中に復帰見込みとされているが、復帰後は投手陣のキーマンになるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のロブレスキは離脱前時点で自己最多となる126.1回（21登板）を投げ、11勝5敗、防御率3.56といった数字をマーク。今回の怪我には、ここまで溜まってきた疲労も少なからず影響したのではとみられている。



そのロブレスキについて、同メディアは「彼は今季の大半を先発として過ごしてきたが、MLB.comのソニア・チェン投手は自身のXに『昨夜3Aで登板した彼も、ロサンゼルスへの復帰が近いようだ（リリーフとして）』と綴った」と言及。



その上で、「彼の復帰はチームにとって朗報だ。今季の先発ローテーションはシーズンを通して健康な状態を維持できていないため、彼は先発陣の貴重なバックアップ要員となると同時に、ブルペンではロングリリーフとして大きな戦力になるだろう」と記している。











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