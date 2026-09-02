【高校生プロ志望届2026】最新版の提出者一覧　今年のドラフト候補生｜202…

「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月22日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本高校野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の高校生は、以下のとおり。
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ドラフト候補選手査定
ドラフト候補選手の詳しい評価や将来像は、ドラフト候補名鑑でも紹介しています。
北海道・東北地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
北海道
小樽双葉
近藤 琉唯斗
8月25日
青 森
八戸学院光星
8月25日
関東・東京地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
茨 城
常磐大高
仲本 寛
8月26日
埼 玉
伊奈学園総合
堀田 千暁
8月27日
千 葉
千葉商
石黒 幸孝
8月24日
東海・北信越地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
長 野
上田西
8月27日
長 野
上田西
松野 暖
8月27日
長 野
金沢学院大附
塚本 悠希
8月28日
近畿地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
和歌山
耐 久
野﨑 健友
8月26日
和歌山
市和歌山
8月29日
中国・四国地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
徳 島
海 部
黒川 斗季
8月27日
九州・沖縄地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
福 岡
折尾愛真
田口 朝陽
8月25日
福 岡
東 筑
平山 護
8月31日
福 岡
九州国際大付
9月1日
宮 崎
都 城
9月1日
宮 崎
鵬 翔
田中 彰人
9月1日
沖 縄
沖縄尚学
8月23日
沖 縄
日本ウェルネス沖縄
8月24日
NPBドラフト対象外
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
【了】