【高校生プロ志望届2026】最新版の提出者一覧　今年のドラフト候補生｜202…


　


　「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月22日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本高校野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の高校生は、以下のとおり。
 


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ドラフト候補選手査定

ドラフト候補選手の詳しい評価や将来像は、ドラフト候補名鑑でも紹介しています。





北海道・東北地区



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日



北海道
小樽双葉
近藤 琉唯斗
8月25日


青 森
八戸学院光星

8月25日





 
関東・東京地区



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日


茨 城
常磐大高
仲本 寛
8月26日


埼 玉
伊奈学園総合
堀田 千暁
8月27日


千 葉
千葉商
石黒 幸孝
8月24日





 

　

 


東海・北信越地区



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日


長 野
上田西

8月27日


長 野
上田西
松野 暖
8月27日


長 野
金沢学院大附
塚本 悠希
8月28日





 
近畿地区



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日


和歌山
耐 久
野﨑 健友
8月26日


和歌山
市和歌山

8月29日





 

　

 

中国・四国地区



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日


徳 島
海 部
黒川 斗季
8月27日





 
九州・沖縄地区



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日


福 岡
折尾愛真
田口 朝陽
8月25日


福 岡
東 筑
平山 護
8月31日


福 岡
九州国際大付

9月1日


宮 崎
都 城

9月1日


宮 崎
鵬 翔
田中 彰人
9月1日


沖 縄
沖縄尚学

8月23日


沖 縄
日本ウェルネス沖縄

8月24日





 

　

 

NPBドラフト対象外



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日






 

 


 

　

 
【了】