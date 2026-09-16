プロ野球志望届 提出者一覧｜2026年大学生 最新情報　今年のドラフト候補…









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月22日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本大学野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の大学生は、以下のとおり。









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ドラフト候補選手査定



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