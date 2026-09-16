プロ野球志望届 提出者一覧｜2026年大学生 最新情報　今年のドラフト候補…


　


　「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月22日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本大学野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の大学生は、以下のとおり。
 



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ドラフト候補選手査定

ドラフト候補選手の詳しい評価や将来像は、ドラフト候補名鑑でも紹介しています。





北海道・東北地区



連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日


札幌学生野球連盟
北海学園大学
井樫　太希
9月9日



北海道文教大学
西浦　真平
9月10日


北東北大学野球連盟
青森大学
川満　真
9月7日



青森大学
小金井　凌生
9月7日



青森大学
斉藤　主眞
9月7日



青森大学
木村　駿介
9月7日



青森中央学院大学
遠藤　怜太郎
9月15日



青森中央学院大学
清田　虎夢
9月15日



富士大学
角田　楓斗
9月16日


仙台六大学野球連盟
仙台大学
井尻　琉斗
9月12日


南東北大学野球連盟
東日本国際大学
黒田　義信
9月14日




 

関東・東京地区



連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日


千葉県大学野球連盟
千葉商科大学
吉川　凌平
9月3日



城西国際大学
石橋　春樹
9月11日



城西国際大学
阿部　竜也
9月11日



城西国際大学
小林　飛雄馬
9月11日



淑徳大学
谷口　晃介
9月13日


東京六大学野球連盟
慶應義塾大学
沖村　要
9月5日



慶應義塾大学
広池　浩成
9月5日



慶應義塾大学
渡辺　和大
9月5日



慶應義塾大学
吉開　鉄朗
9月5日



慶應義塾大学
小原　大和
9月5日



慶應義塾大学
吉野　太陽
9月5日



立教大学
斎藤　蓉
9月8日



立教大学
落合　智哉
9月8日



法政大学
藤森　康淳
9月10日



立教大学
森本　光紀
9月14日


東都大学野球連盟
順天堂大学
衛藤　航太朗
9月2日



東京農業大学
當山　航大
9月2日



亜細亜大学
前嶋　藍
9月4日



亜細亜大学
川尻　啓人
9月4日



亜細亜大学
比嘉　佑斗
9月4日



亜細亜大学
山里　宝
9月4日



國學院大学
赤堀　颯
9月7日



國學院大学
南澤　佑音
9月7日



日本大学
江川　颯太
9月10日



青山学院大学
渡部　海
9月14日



青山学院大学
鈴木　泰成
9月14日



駒澤大学
仲井　慎
9月15日



駒澤大学
田本　聖貴
9月15日



駒澤大学
廣田　翔馬
9月15日


首都大学野球連盟
明星大学
加藤　宇
9月1日



日本体育大学
馬場　拓海
9月6日



日本体育大学
西平　晴人
9月6日



日本体育大学
生盛　亜勇太
9月6日



筑波大学
田代　旭
9月6日



城西大学
星野　翔太
9月9日



明治学院大学
上杉　隼大
9月16日




 


　

 

東海・北信越地区



連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日


愛知大学野球連盟
愛知学院大学
岡村　洸太郎
9月14日



愛知学院大学
山田　康介
9月14日



愛知学院大学
福本　一弥
9月14日



至学館大学
中川　大雅
9月11日



愛知工業大学
岡田　雅樹
9月15日


東海地区大学野球連盟
岐阜聖徳学園大学
孫　俊郎
9月13日


北陸大学野球連盟
福井工業大学
向嶋　大輔
9月10日



福井工業大学
土合　章太
9月10日




 

近畿地区



連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日


関西学生野球連盟
関西学院大学
飯田　泰成
9月6日



関西学院大学
新井　亮規浩
9月6日



関西大学
米沢　友翔
9月7日



近畿大学
宮原　廉
9月10日



立命館大学
有馬　伽久
9月12日



立命館大学
西野　啓也
9月12日


関西六大学野球連盟
大阪商業大学
春山　陽登
9月12日



大阪商業大学
星野　世那
9月12日



京都産業大学
野原　元気
9月12日



大阪経済大学
常深　颯大
9月12日


阪神大学野球連盟
天理大学
的場　吏玖
9月6日


近畿学生野球連盟
大阪工業大学
岡田　光平
9月11日


京滋大学野球連盟
佛教大学
野村　亮輔
9月1日



びわこ成蹊スポーツ大学
小島　一哲
9月1日



びわこ成蹊スポーツ大学
小松　勇輝
9月1日



花園大学
森田　大翔
9月5日




 


　

 

中国・四国地区



連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日




 

九州地区



連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日


九州六大学野球連盟
西南学院大学
津田　悠平
9月16日


福岡六大学野球連盟
九州共立大学
佐々木　大雅
9月6日


九州地区大学野球連盟
折尾愛真短期大学
坂田　裕哉
9月16日



折尾愛真短期大学
古莊　尊
9月16日



折尾愛真短期大学
黒木　駿
9月16日




 


　

 

NPBドラフト対象外



都道府県
学校名
氏　名
所属連盟受付日




 


 


 


　

 
【了】