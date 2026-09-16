プロ野球志望届 提出者一覧｜2026年大学生 最新情報　今年のドラフト候補…

「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月22日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本大学野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の大学生は、以下のとおり。
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ドラフト候補選手査定
ドラフト候補選手の詳しい評価や将来像は、ドラフト候補名鑑でも紹介しています。
北海道・東北地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
札幌学生野球連盟
北海学園大学
井樫 太希
9月9日
〃
北海道文教大学
西浦 真平
9月10日
北東北大学野球連盟
青森大学
川満 真
9月7日
〃
青森大学
小金井 凌生
9月7日
〃
青森大学
斉藤 主眞
9月7日
〃
青森大学
木村 駿介
9月7日
〃
青森中央学院大学
遠藤 怜太郎
9月15日
〃
青森中央学院大学
清田 虎夢
9月15日
〃
富士大学
角田 楓斗
9月16日
仙台六大学野球連盟
仙台大学
井尻 琉斗
9月12日
南東北大学野球連盟
東日本国際大学
黒田 義信
9月14日
関東・東京地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
千葉県大学野球連盟
千葉商科大学
吉川 凌平
9月3日
〃
城西国際大学
石橋 春樹
9月11日
〃
城西国際大学
阿部 竜也
9月11日
〃
城西国際大学
小林 飛雄馬
9月11日
〃
淑徳大学
谷口 晃介
9月13日
東京六大学野球連盟
慶應義塾大学
沖村 要
9月5日
〃
慶應義塾大学
広池 浩成
9月5日
〃
慶應義塾大学
渡辺 和大
9月5日
〃
慶應義塾大学
吉開 鉄朗
9月5日
〃
慶應義塾大学
小原 大和
9月5日
〃
慶應義塾大学
吉野 太陽
9月5日
〃
立教大学
斎藤 蓉
9月8日
〃
立教大学
落合 智哉
9月8日
〃
法政大学
藤森 康淳
9月10日
〃
立教大学
森本 光紀
9月14日
東都大学野球連盟
順天堂大学
衛藤 航太朗
9月2日
〃
東京農業大学
當山 航大
9月2日
〃
亜細亜大学
前嶋 藍
9月4日
〃
亜細亜大学
川尻 啓人
9月4日
〃
亜細亜大学
比嘉 佑斗
9月4日
〃
亜細亜大学
山里 宝
9月4日
〃
國學院大学
赤堀 颯
9月7日
〃
國學院大学
南澤 佑音
9月7日
〃
日本大学
江川 颯太
9月10日
〃
青山学院大学
渡部 海
9月14日
〃
青山学院大学
鈴木 泰成
9月14日
〃
駒澤大学
仲井 慎
9月15日
〃
駒澤大学
田本 聖貴
9月15日
〃
駒澤大学
廣田 翔馬
9月15日
首都大学野球連盟
明星大学
加藤 宇
9月1日
〃
日本体育大学
馬場 拓海
9月6日
〃
日本体育大学
西平 晴人
9月6日
〃
日本体育大学
生盛 亜勇太
9月6日
〃
筑波大学
田代 旭
9月6日
〃
城西大学
星野 翔太
9月9日
〃
明治学院大学
上杉 隼大
9月16日
東海・北信越地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
愛知大学野球連盟
愛知学院大学
岡村 洸太郎
9月14日
〃
愛知学院大学
山田 康介
9月14日
〃
愛知学院大学
福本 一弥
9月14日
〃
至学館大学
中川 大雅
9月11日
〃
愛知工業大学
岡田 雅樹
9月15日
東海地区大学野球連盟
岐阜聖徳学園大学
孫 俊郎
9月13日
北陸大学野球連盟
福井工業大学
向嶋 大輔
9月10日
〃
福井工業大学
土合 章太
9月10日
近畿地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
関西学生野球連盟
関西学院大学
飯田 泰成
9月6日
〃
関西学院大学
新井 亮規浩
9月6日
〃
関西大学
米沢 友翔
9月7日
〃
近畿大学
宮原 廉
9月10日
〃
立命館大学
有馬 伽久
9月12日
〃
立命館大学
西野 啓也
9月12日
関西六大学野球連盟
大阪商業大学
春山 陽登
9月12日
〃
大阪商業大学
星野 世那
9月12日
〃
京都産業大学
野原 元気
9月12日
〃
大阪経済大学
常深 颯大
9月12日
阪神大学野球連盟
天理大学
的場 吏玖
9月6日
近畿学生野球連盟
大阪工業大学
岡田 光平
9月11日
京滋大学野球連盟
佛教大学
野村 亮輔
9月1日
〃
びわこ成蹊スポーツ大学
小島 一哲
9月1日
〃
びわこ成蹊スポーツ大学
小松 勇輝
9月1日
〃
花園大学
森田 大翔
9月5日
中国・四国地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
九州地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
九州六大学野球連盟
西南学院大学
津田 悠平
9月16日
福岡六大学野球連盟
九州共立大学
佐々木 大雅
9月6日
九州地区大学野球連盟
折尾愛真短期大学
坂田 裕哉
9月16日
〃
折尾愛真短期大学
古莊 尊
9月16日
〃
折尾愛真短期大学
黒木 駿
9月16日
NPBドラフト対象外
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
【了】